百人喪屍狂奔「瘋搶iPhone 13」擠爆百貨　內行人曝穩賺內幕

▲西安Apple店限售500部顧客瘋搶。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

蘋果公司（Apple Inc.）iPhone 13系列手機24日正式開售，大陸再次掀起搶購潮，網傳陝西西安有百貨出現過百人瘋搶iPhone的場景。有知情者稱，商場內的蘋果授權經銷商，當日僅限量發售500部iPhone 13，還是先到先得，「很多人都沒有搶到。」

據《封面新聞》報導，24日早上10時許，西安市賽格國際購物中心開門營業，大批顧客立即衝入商場然後直奔電梯，去位於商場4樓的蘋果手機店搶購新款手機。網傳影片顯示，有警務人員被擠在人海中維持現場秩序。

事件引起網友熱議，不少人都調侃稱「真的是莫名其妙」、「跟超市大爺大媽搶菜一個感覺！」、「一定要搶嗎？以後就買不到了嗎？」、「一萬一部手機？實在沒必要」、「有必要嗎？又不是以後買不到了」。

雖然大多網友都表示理解不了，但有知情網友解釋，本次發生瘋搶iPhone的情況，主要是因為商場的周年慶，滿5008元（人民幣，下同）就送價值10008元優惠券，或是「滿600元減300元」，相等於購物時有半價。換到的優惠券商場內絕大部分的店舖都能用，如果不想用也可以轉手賣出，在二手交易平台「閑魚」上，30張優惠券可賣3000元，「換而言之，就是最低5999-3000=2999，相當於你2999（元）買了一個iPhone 13」。