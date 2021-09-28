國1彰化－員林施工中！無法開放路肩塞爆　高公局曝「替代道路」

▲國慶連假國道車流較多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

國慶連假將於兩周後登場，國道1號中部彰化至員林路段由於施工影響，無法開放路肩通車，今年中秋連假期間有嚴重壅塞情形，交通部高公局建議，用路人可改走台61線西濱快速公路，以避開壅塞，另也實施入口匝道封閉及匝道儀控管制等管制。

高公局表示，國道1號彰化至員林路段，每逢假日必是瓶頸路段，為解決壅塞，彰化至員林路段之3座跨越橋改建工程已於今年4月19日開工另彰化至員林主線車道調整工程，將現有3車道增加為4車道，已於今年8月開始施作，預計明(111)年春節前完工通車。

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▲國慶連假實施高乘載管制。（圖／高公局）

然而現階段因施工無法開放路肩紓解車流，導致該路段車流嚴重壅塞，今年中秋節連假疏運情形，國1南向彰化至埔鹽系統路段每小時最大通過量較去(109)年同期有開放路肩時減少17％、國1北向員林至埔鹽系統路段則較去年同期有開放路肩時減少8％，該路段雙向嚴重壅塞。

高公局建議，民眾於國慶日連假改走台61線，避開中部國道塞車路段，可有效節省旅行時間。另本次連假將於10月9、10日，每日6至12時，實施國5南向高乘載管制疏導措施；10月10、11日，每日14至21時，實施國5北向高乘載管制疏導措施。