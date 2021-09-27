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打完BNT暴喘送醫！新北15歲女學生「癱軟上不了擔架」

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗，於觀察區休息。（示意圖，非本新聞當事人／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／台北報導

全台有5縣市於22日起率先於校園接種BNT疫苗，指揮中心今（27）日公布，過去3天新增5起打BNT後出現其他疑似嚴重不良反應。而在記者會後，新北市某商工傳出一名15歲女學生在打完BNT後，突然全身無力癱軟、暴喘，校方緊急將學生送往醫院救治，所幸目前狀況已慢慢恢復。

根據消息來源指出，全校今日開始接種BNT疫苗，預計一日打完，含日校、進修部等學生共1千多名。該名女學生在接種疫苗後，過沒多久即出現全身無力、手腳痲以及很喘的症狀，「全身癱軟上不了擔架」，校方火速將她送上救護車就醫治療。經過觀察後，她目前四肢癱軟已緩解，只剩微喘症狀，目前仍在急診室觀察中。

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對此，校方接受《東森新媒體ETtoday》受訪時證實，該名女學生接種疫苗後10分鐘感覺身體不適，即使稍作休息也未緩解，經過醫師謹慎評估決定送醫，家長也已到院關心。據了解，該名女學生出現氣喘、胸悶症狀，依照觀察應為暈針，全程皆有醫師在旁協助。該校今日共接種約1150人，出現不適症狀約10人，唯獨該名女學生情況較嚴重，其餘出現不適症狀學生皆已恢復。

急診留觀區。（圖／讀者提供）

▲疑似暈針的女學生還在急診留觀區觀察。（示意圖／記者李佳蓉攝）

BNT校園接種22日開打至今，首見疑似嚴重不良事件通報。指揮中心今日公布，過去三天（9/24～9/26）新增5起接種BNT後出現其它疑似嚴重不良事件，分別是3女2男，年齡為13～16歲，在接種疫苗當天發生。目前BNT累積通報27起不良事件，當中非嚴重事件24起，其它嚴重不良事件5起。

指揮中心公布最新疫苗接種數據，9/25、9/26新冠疫苗接種23萬4,294劑；截至目前為止，國內累計接種1443萬76劑新冠疫苗，人口涵蓋率 52.35%，劑次人口比 61.53（劑/每百人）；當中接種AZ有924萬4,033劑，莫德納401萬3,551劑，高端接種72萬4,866 劑，BioNTech接種44萬7,626劑。

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