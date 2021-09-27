南韓開放青少年施打BNT！369萬名高風險族群「打第3劑」

▲南韓疾病管理廳長鄭銀敬27日發表第4季全國接種計畫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓防疫當局今（27）日下午正式公佈今年第4季的全國疫苗接種計畫，其中將開放12至17歲青少年施打輝瑞（BNT）疫苗，針對60歲以上高齡族群與醫療院所從事人員等369萬人施打「加強針」第3劑，並將輝瑞、莫德納2劑的施打間隔從6周縮短至4至5周，預估10月底可逐步恢復過往日常生活。

根據《韓聯社》報導，南韓疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）於27日下午2時10分代表新冠預防接種應對促進團發表第4季的疫苗接種計畫，其目標為在今年10月底前達到9成以上高齡族群、8成以上成年人完成2劑疫苗接種，在奠下防疫基礎後，可望轉換現行防疫體制至「與新冠病毒共存」（With Corona），聚焦降低住院、死亡率，分階恢復日常生活。

南韓防疫當局表示，從10月中旬起將開放12至17歲青少年族群、孕婦等約277萬人分階段（16至17歲與12至15歲）接種疫苗，由於其感染機率相較其他族群低，因此皆採依照個人意願來斟酌是否接種疫苗，各級教育機將會積極配合宣導接種注意事項與可能產生的副作用。

至於60歲以上高齡人士、醫療院所從事人員等已施打2劑疫苗的高風險族群，將從10月25日起開放接種輝瑞或莫德納做為「加強針」第3劑，第2與第3劑需間隔至少6個月；而急性白血病、免疫抑制治療患者等，可於完成2劑疫苗接種後的2個月起施打第3劑，從10月18日起開放預約。

另外，當初輝瑞、莫德納等mRNA系列疫苗因為在供貨上出現延遲，因此南韓防疫當局起初將3至4周的2劑施打間隔統一至4周，之後延長至6周。不過隨著如今mRNA疫苗供貨日趨穩定，防疫當局決定將2劑施打間隔縮短為4至5周，預計從10月11日起的第2劑施打對象開始實施。

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