第十輪增納50~64歲AZ第二劑「BNT要再討論」　拚雙十連假前開打

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心今日修改AZ第二劑規劃，將50~64歲期滿準備接種第二劑對象，改納為第十輪疫苗接種對象，即起至9/29中午12時前進行意願登記。指揮中心發言人莊人祥說明，目前第十輪確定會提供高端與AZ的第二劑疫苗，至於BNT第一劑由於到貨時間延遲，會再進行討論，預計明後天公布規劃，開打時間則不會晚於雙十連假。

指揮中心昨日宣布AZ疫苗規劃，原訂各縣市政府造冊安排，針對「7/22前已接種第一劑間隔滿10週以上的52歲（含）以上民眾」可以接種第二劑AZ；指揮官陳時中今日宣布，由於各地方政府反應64歲以下對象造冊困難，所以進行更正，讓9/30之前接種AZ滿10週以上的50~64歲族群納入第十輪疫苗接種，即起到9/29中午12點為止上疫苗平台登記。

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也就是說，65歲以上民眾的AZ第二劑維持地方政府安排，64歲以下者需上疫苗平台登記施打，新宣布規劃還增加往下開2歲到50歲。

指揮中心日前公布的第十輪規劃，原訂是10月3日開打，提供第一劑BNT以及第二劑高端。不過，目前到貨的BNT僅供校園與第九輪接種，後續疫苗還未到貨，根據鴻海創辦人郭台銘今（27）日在臉書宣布，首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑預計30日（週四）抵台；時間上比原訂稍延遲一週。

莊人祥表示，第十輪疫苗會晚於10月3日開打，但最晚不會超過雙十連假；而目前確定會提供AZ第二劑與高端第二劑，至於BNT疫苗提供上可能有點困難，還在考慮如何安排，需進一步討論，預期明後天會有第十輪正式規劃公布，本週內開放符合資格對象預約。