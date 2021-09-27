60歲男陳屍溪谷！「跑山獸」被神秘力量牽引…尋獲遺體哭：對不起

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一支17人登山隊19日到南投縣仁愛鄉攀登白姑大山，其中60歲黃姓男子在三錐山附近失聯，最終遺體被來自捷克的台灣女婿「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）找到。羅培德的妻子透露，羅培德本來兩度想放棄尋找，卻隱約中感覺有股力量引導，讓他下去800公尺深的溪谷，才找到黃男。

黃男一行人19日凌晨1時許從仁愛鄉紅香部落登山口出發，單攻知名百岳白姑大山，但在當天下午3時許，黃男卻傳出在三錐山附近脫隊獨自行走的消息。直到當日晚7時，黃男與妻子最後通話，表示自己迷路並透露附近情況，就此失聯。

「跑山獸」羅培德20日透過臉書社團得知消息後，立刻準備器材出發，於21日開始兩度進山，希望把握黃金72小時的救援時間，最終在22日上午11時發現遺體，最後於25日將救援畫面PO網。

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▲▼捷克籍台灣女婿羅培德率先找到白姑大山失聯山友的遺體。（圖／羅勃依婉提供）



影片中，羅培德透過黃男最後的「草、倒木、峭壁、山谷」推測，黃男是在芒草林在東側的山谷走失，並刻意讓自己也走失、揣測黃男的想法跟路徑，最終在800公尺深的溪谷發現黃男遺體，他也忍不住哽咽說「黃先生對不起、對不起…你怎麼下去的…」，認為自己的救援來遲了。

羅培德的妻子羅勃依婉透露，羅培德救援途中有兩度想要放棄，懷疑黃男真的會下切到如此深度嗎？但他隱約感覺到一股力量在引導他，最終才找到黃男的遺體。

受疫情不能出國影響，許多民眾將興趣轉往登山、露營。羅培德呼籲大家，如果在登山時不幸迷路，千萬不要往下走到溪流或河谷，一旦體力耗盡，有可能就爬不回去，無法回到有訊號或適合搜救的位置，幾乎所有死亡的失蹤者，最後都是在河谷被找到。

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