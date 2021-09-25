大姐頭「水房」洗錢15億！特斯拉代步爽住豪宅　檢全面查扣

記者吳奕靖／高雄報導

「大姐頭」栽了！一名陳姓女子在台中地區經營「水房」，也就是幫忙詐騙集團或是簽賭集團的洗錢轉帳機房，從中牟取暴利，4個月內經手賭資超過15億，就賺了2千萬，光是查証物當中，就有特斯拉3以及台中西屯區超過2千萬的豪宅。

▲南打前往台中破獲水房，捉到綽號大姐頭的陳姓女子，並查扣他的特斯拉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

刑事局南部犯罪打擊中心組成專案小組，發現這個水房就藏在台中市西屯區一處民宅公寓內，每日24小時採三班制不間斷輪班，負責收帳、轉帳和對帳等業務，今年6月30日就已經先行針對這個轉帳機房執行搜索，現場逮捕林姓犯嫌等6名轉帳機手，現場查扣電腦主機18臺、中國大陸銀行U盾23個、手機30支、網路設備、偉士牌大型重機車1部等證物。

▲南打前往台中破獲水房，捉到綽號大姐頭的陳姓女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲查扣水房相關物證。（圖／記者吳奕靖翻攝）

7月28日及9月6日拘提綽號大姐頭的39歲陳姓女子等6人到案，並查扣名下金融帳戶、特斯拉、凌志汽車各1輛等不法所得。專案小組查緝時過程當中，碰上了歐洲國家盃足球賽，光是今年2到6月短短4個月前間，陳姓女子已經協助賭博網站洗錢約新臺幣15億元，從中賺取2千萬元以上的佣金。

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