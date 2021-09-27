　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

潛水隊員、獨木舟教練出任務　清除桃園海底垃圾護生態

▲潛水隊員、獨木舟教練出任務，清除桃園海底垃圾護生態

▲潛水隊員、獨木舟教練出任務，清除桃園海底垃圾護生態。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府27日號召環保潛水隊員及獨木舟教練一行30餘人，再度潛進觀新藻礁核心區的新屋溪出海口清除海底垃圾，清出寶特瓶、廢輪胎、漁網等各類垃圾達67公斤。市長鄭文燦與日月光環保永續基金會執行長汪渡村，特別到場慰勉所有潛水弟兄的辛勞，肯定這群「淨海潛將」頂著烈日、以實際行動潛淨藻礁、守護海洋生態。▲潛水隊員、獨木舟教練出任務，清除桃園海底垃圾護生態

鄭文燦表示，為了清除海底垃圾，市府自2019年起招募成立「桃園市環保潛水隊」，最初只有20位隊員，2020年新增成立中大藍海環保潛水隊及第八岸巡環保潛水隊，今年再新增日月光環保潛水隊與奇域環保潛水隊，目前已有5支隊伍加入、160位隊員，是全國規模最大的海底清道夫。▲潛水隊員、獨木舟教練出任務，清除桃園海底垃圾護生態

「桃園市環保潛水隊」成軍迄今，除清除桃園海域垃圾外，並參加Discovery一件好事救海洋活動，成功打破「12小時內最多人參與淨海」金氏世界紀錄，也整隊遠赴屏東小琉球，與當地潛水志工一起為海龜清淨家園。

目前160名潛水隊員中，有6成以上已取得進階(含)以上之潛水證照，甚至有些已達教官等級，市府今年也特別添購20套潛水裝備提供潛水隊員執勤使用，堪稱為全國「陣容最堅強、素質最優良、裝備最精良」的淨海潛將。今年在海洋委員會海洋保育署舉辦的全國潛海戰將遴選中，榮獲全國第1名的肯定，其中黃聖諭隊員更獲選為全國績優淨海潛將。

已三度參與潛淨藻礁活動的潛水隊員陳哲銘表示，自己身為海巡隊員，對保護海洋有著強烈的使命感，現在世界各地有越來越多死亡的鯨豚、海龜，就是因為人類貪圖方便，濫用塑膠用品並任意丟棄而致死，海洋是所有生物的起源，需要大家一同守護。

環保局呂理德局長表示，為了提升潛水隊員的榮譽感及凝聚向心力，市府首創全國建立績優授階獎勵制度，只要志工積極下海清除海底垃圾，就能晉升為一星淨海潛將，最高可晉升至五星潛將，今年將有14名績優隊員獲得授階表揚。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
快訊／高雄女自轟2槍死亡！　現場留13顆子彈
史上最慘！iPhone 13系列開賣4天　這款全規格都降價
獨／高鐵、高捷連接炸彈恐嚇　警鎖定IP「來自這裡」！
澎湖爆「奇癢怪病」！　初判結果曝光
義美員工買自家鮮奶　「發票爽中1000萬」
陳柏惟道歉了！　「和立院、國防部對通譯認知不同」
海邊撿到「腥臭物體」　爽賺2500萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打疫苗當拚選舉？　陳怡珍爆有服務處通知打疫苗夾名片

我是小小動保員　桃園市圖「童演童語」兒童劇來了！

潛水隊員、獨木舟教練出任務　清除桃園海底垃圾護生態

合歡山國家森林遊樂區終「回家」　9／30起由南投林管處接手經管

泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

全台首創！水帶清洗收納機　巧思發明救災現場添利器

台東自備餐具賺5元　27日上路

台南公園金龜樹無預警倒伏　市府：將委請專家現勘

司法新制快來了　台東縣府抽選800位備選國民法官

配合船班　台東富岡漁港快篩站服務時間更動：每日8時至中午12時

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

控賓士駕駛「比中指+惡意逼車」 車主無奈PO網：哪得罪你們？

打疫苗當拚選舉？　陳怡珍爆有服務處通知打疫苗夾名片

我是小小動保員　桃園市圖「童演童語」兒童劇來了！

潛水隊員、獨木舟教練出任務　清除桃園海底垃圾護生態

合歡山國家森林遊樂區終「回家」　9／30起由南投林管處接手經管

泰豐輪胎中壢廠遷廠不樂觀？　謝美英：市府應積極介入協調

全台首創！水帶清洗收納機　巧思發明救災現場添利器

台東自備餐具賺5元　27日上路

台南公園金龜樹無預警倒伏　市府：將委請專家現勘

司法新制快來了　台東縣府抽選800位備選國民法官

配合船班　台東富岡漁港快篩站服務時間更動：每日8時至中午12時

朴敘俊「英國無罩看球賽」惹議！　畫面全被轉播拍下…韓網兩派戰翻

三大名師推薦熱門潛力股！快充供應鏈、 跌深反彈面板股　6檔各擁題材

快訊／高雄女疑為情所困自轟2槍亡！現場留13顆子彈　警追來源　

打疫苗當拚選舉？　陳怡珍爆有服務處通知打疫苗夾名片

大陸十一首周出口運價回檔　估「遞延貨載」會讓運價很快回升

我是小小動保員　桃園市圖「童演童語」兒童劇來了！

「搖滾台中」3天狂吸30萬人線上朝聖　五月天阿信共襄盛舉

五倍券爽玩「全球十大秘密島嶼」！　航港局推200項船遊行程

《魷魚遊戲》如果在台灣要玩什麼？網推爆「3個童年遊戲」超經典

投資比特幣欠警界好友上千萬　台南督察巡官挨告詐欺+恐嚇

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

東河分隊及泰源分隊廳舍啟用揭牌

中興青少棒以黑馬之姿奪金龍盃銀牌

獅子會脫口罩犯眾怒　衛生局說話了

朱立倫台南得票率53.24％

環保蟑螂車載滿營建垃圾夜衝　拒盤檢推倒女警

2021台南七股海鮮節登場

花蓮獨木舟海洋體驗營　推出即秒殺

蔡育輝請朱立倫放棄九二共識一中各表

高捷3站遭恐嚇放炸彈！警查IP找藏鏡人

快30分鐘！彰化客運19路發車了

向幼教師致敬　嘉義市贈造型口罩

嘉南大圳驚見半裸女浮屍！腫脹難辨身分

更多熱門

相關新聞

全國最大濕地在桃園許厝港

全國最大濕地在桃園許厝港

桃園市長鄭文燦20日視察大園區許厝港濕地木棧道工程中指出，許厝港濕地為全國最大的濕地，也是「國家級重要濕地」，市府將持續進行相關濕地保育工作，打造為「水鳥濕地樂園」，也成為「桃園航空城計畫」的珍貴景點。

桃園市環評委員會　宣示守護環境

桃園市環評委員會　宣示守護環境

觀新藻礁瀑布　大自然珍貴遺產

觀新藻礁瀑布　大自然珍貴遺產

桃園自然地景審委會致力地景保育

桃園自然地景審委會致力地景保育

世界級觀新藻礁　青年學子籲保護

世界級觀新藻礁　青年學子籲保護

關鍵字：

清除海底垃圾桃園淨海潛將觀新藻礁

讀者迴響

熱門新聞

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

剛離家房間秒燒！高中生坦承：曾點蠟燭

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面