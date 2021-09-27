▲潛水隊員、獨木舟教練出任務，清除桃園海底垃圾護生態。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府27日號召環保潛水隊員及獨木舟教練一行30餘人，再度潛進觀新藻礁核心區的新屋溪出海口清除海底垃圾，清出寶特瓶、廢輪胎、漁網等各類垃圾達67公斤。市長鄭文燦與日月光環保永續基金會執行長汪渡村，特別到場慰勉所有潛水弟兄的辛勞，肯定這群「淨海潛將」頂著烈日、以實際行動潛淨藻礁、守護海洋生態。

鄭文燦表示，為了清除海底垃圾，市府自2019年起招募成立「桃園市環保潛水隊」，最初只有20位隊員，2020年新增成立中大藍海環保潛水隊及第八岸巡環保潛水隊，今年再新增日月光環保潛水隊與奇域環保潛水隊，目前已有5支隊伍加入、160位隊員，是全國規模最大的海底清道夫。

「桃園市環保潛水隊」成軍迄今，除清除桃園海域垃圾外，並參加Discovery一件好事救海洋活動，成功打破「12小時內最多人參與淨海」金氏世界紀錄，也整隊遠赴屏東小琉球，與當地潛水志工一起為海龜清淨家園。

目前160名潛水隊員中，有6成以上已取得進階(含)以上之潛水證照，甚至有些已達教官等級，市府今年也特別添購20套潛水裝備提供潛水隊員執勤使用，堪稱為全國「陣容最堅強、素質最優良、裝備最精良」的淨海潛將。今年在海洋委員會海洋保育署舉辦的全國潛海戰將遴選中，榮獲全國第1名的肯定，其中黃聖諭隊員更獲選為全國績優淨海潛將。

已三度參與潛淨藻礁活動的潛水隊員陳哲銘表示，自己身為海巡隊員，對保護海洋有著強烈的使命感，現在世界各地有越來越多死亡的鯨豚、海龜，就是因為人類貪圖方便，濫用塑膠用品並任意丟棄而致死，海洋是所有生物的起源，需要大家一同守護。

環保局呂理德局長表示，為了提升潛水隊員的榮譽感及凝聚向心力，市府首創全國建立績優授階獎勵制度，只要志工積極下海清除海底垃圾，就能晉升為一星淨海潛將，最高可晉升至五星潛將，今年將有14名績優隊員獲得授階表揚。