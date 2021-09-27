6歲女童「五官分裂」全對稱！擁2鼻被當「象頭神」膜拜

Girl born with 'two noses and trunk' became celebrity and was revered as a godhttps://t.co/Kx2OXmgdU6 pic.twitter.com/k65vgbciKr — Daily Star (@dailystar) September 18, 2021

▲印度一名女童因天生頭骨畸形，手術所導致的外表，讓她被村民視為是印度教中「象頭神」的化身。（圖／翻攝DailyStar）

圖文／CTWANT

印度一名6歲女童因為天生頭骨畸形，經手術矯正後雖已恢復健康，但她的臉部中間留下一道大疤痕，鼻子也被這條疤痕「一分為二」變成兩個鼻子，特殊的外表竟引來當地村民覺得，像是印度教中「象頭神」，因此被當成神明膜拜。

據《每日星報》報導，住在印度北方邦村莊的這名叫做拉克什米（Lakshimi）的女童，出生時因為頭骨異常，山根與鼻樑部分過度增生，導致臉部畸形，一出生沒多久，就接受了矯正手術，但這場手術在她的臉上正中間的位置，創造了一道巨大疤痕，五官就像是從臉部正中央分裂，外觀看起來，她就像是有了「兩個鼻子」。

女童拉克什米在家中排行老四，但出生時因為頭骨異常，山根與鼻樑部分過度增生，導致臉部畸形，很快就接受了矯正手術，但術後的巨大疤痕像是將她的五官從臉部正中央分裂一般，乍看之下像是擁有「兩個鼻子」。

原本拉克什米奇特的外貌，讓她屢受同齡孩童排擠，但後來有人說，她的外貌就像是印度教傳統神明「象頭神」（Lord Ganesha）轉世，消息傳開後，不少民眾開始視她為「吉祥天女」，不停對她膜拜，還有在印度傳統節慶時，獻上金錢和禮物，希望獲得她的祝福與加持。

不過醫師還是建議拉克什米，長大後可以評估，是否再進行整形手術，但目前女童家的經濟狀況，還無法負擔這筆龐大費用，但家人會持續努力，希望能讓拉克什米回到與一般人一樣正常的生活。

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