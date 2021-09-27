台灣機師遭「污名化」身心壓力大　天合聯盟飛行員協會發文關切

▲「天合聯盟飛行員協會」為台灣機師發聲。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

全球第二大航空聯盟「天合聯盟」（SkyTeam），由聯盟旗下各航空公司機師工會組成的「天合聯盟飛行員協會」，9月25日，針對台灣機師疫情期間的遭遇與處境，發出公開信表達關切，信中稱台灣機師「面臨著幾乎是全球最嚴格的居家檢疫」，呼籲台灣政府嚴正譴責、導正部分媒體「機師將病毒引進台灣」的錯誤訊息。機師工會今（9/27）表示，更期望台灣社會對機組員疫情下的困境、身心壓力能有多一分理解。

「天合聯盟」（SkyTeam）是全球第二大航空聯盟，旗下有美國達美航空、法國航空、大韓航空、義大利航空、荷蘭皇家航空等19家航空公司，盟內各航空公司機師工會組成「天合聯盟飛行員協會」，9月25日由協會現任主席、達美航空機長Jason Ambrosi與國際事務與聯盟委員會主席 Rick Hale機長共同署名，針對臺灣機師疫情期間的遭遇與處境，發出信件表達關切。

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公開信中提及，臺灣「面臨著幾乎是全球最嚴格的居家檢疫」的機師，在新冠疫情期間，背負維護國人健康，以及國家經濟暢旺的重任。包括疫情爆發初期，負責運送個人防護裝備並確保台灣生產的防疫物資能順利送達全球各地。隨著世界各國展開新冠疫苗的接種計劃，台灣機組員在嚴苛檢疫規定下，協助疫苗運送，確保自己國人同胞能即時獲得疫苗。對此，天合聯盟來自全體飛行員，向台灣機組人員的專業和堅持不懈，致上敬意。

信中也強調，同為機組員更能感同身受，過去一年半，台灣機組員飛行任務結束、返抵國門後，因配合防疫幾乎必須不間斷處於隔離與檢疫狀態。大部分組員少有機會見到家人，此之，不單單組員承受散播新冠病毒污名標籤，其配偶和孩子，疫情期間也經歷同樣的歧視。更雪上加霜的是，組員獨自在疫情下，面對不確定性和高壓的狀態，對機組員身心情緒更造成沈重的額外負擔。

信中最後也懇請台灣政府，應嚴正譴責、導正部分媒體進一步強化污名而傳遞「機師將病毒引進台灣」的錯誤訊息。也將透過各項管道，試圖傳達給包括國外媒體與台灣政府等相關單位。

機師工會也表示，感謝「天合聯盟飛行員協會」透過此信，間接證實台灣機組員面對到的，幾乎是全世界最嚴格檢疫制度外，更真心期望臺灣社會對機組員疫情下困境與身心壓力，能有多一分的理解。工會也強調，日前傳出國航機師執勤後進入檢疫旅館前情緒崩潰的消息，絕非特例，全體機師在看不見盡頭的檢疫隔離下，長時間完全缺乏正常生活的集體困境與壓力情況事實上是越來越惡化，再次懇請政府與航空公司正視與協助。

▲檢疫機組員的親友、家人在防疫旅館外打氣。（圖／機師工會提供）

▲檢疫機組員的親友、家人在防疫旅館外打氣。（圖／機師工會提供）