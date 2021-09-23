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社會 社會焦點 保障人權

台版婚詞離曲！富家女金援夫考上機師　尪竟偷吃空姐還寫休妻書

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲韓國朴姓女子妻與台灣江姓男子譜出異國戀，金援夫考上機師卻偷吃空姐慘遭背叛。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

韓國朴姓女子在英國留學時，與台灣江姓男子交往譜出浪漫異國戀，朴女家境好顏值高堪稱「白富美」，且金援助江男考上機師，婚後育有一子。豈料丈夫竟與吳姓空姐發展婚外情，小三甚至代寫休妻書，讓哀痛欲絕的朴女憤而委任律師對2人求償200萬元，士林地院日前審結，認定2人侵害配偶權，判賠朴女50萬元。

朴女與江男在2012年登記結婚且生下一子，婚後江男到國外接受機師培訓，朴女則帶著兒子返回韓國娘家，為了幫助丈夫能全心全意接受機師培訓，中間生活開銷全由她負責，直到2016年丈夫順利當上機師，以為從此可以過上人人稱羨的童話故事般幸福日子。

豈料，朴女在去年4月突然收到江男傳給她的「休妻書」，也在電腦裡發現江男與吳姓空姐互傳鹹濕訊息，更令她心碎的是，她發現這封休妻書竟是吳女寫的，再由丈夫翻譯成英文給她，朴女決定委託徵信社抓姦，果然發現2人出入桃園區的汽車旅館。

朴女主張，去年3月到7月因為丈夫與吳女通姦，互傳互訴情衷的訊息共同不法侵害她的配偶權，更造成她情緒崩潰、精神壓力緊繃，以致心悸、夜不能眠，對此請求精神撫慰金200萬元。

江男與小三對朴女主張的侵權行為不爭執，只認為請求金額明顯過高，對此請求駁回。

但法官根據朴女提供的LINE對話、照片等，認定2人侵害朴女配偶權，審酌雙方身分地位、名下財產後，判2人應連帶賠償朴女50萬元。20日內可上訴。

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