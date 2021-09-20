正妹女醫「1原因」去考機師執照　萬人跪著看：太猛了吧

▲正妹女醫去考機師執照。（圖／翻攝自instagram／jennjennll，下同）



網搜小組／董美琪報導

27歲正妹女醫生Jenn曾回台灣擔任實習醫生和柯文哲合照，在PTT表特板爆紅，還有人封她「醫界版Angelababy」。近日Jenn一篇發文，讓1.4萬多位網友跪著看，只見嬌小的她去考了機師執照，考照原因也讓人佩服，大讚「太帥了」。

女醫Jenn在澳洲雪梨大學醫學系完成學業後，曾回台灣擔任實習醫生，之後重回澳洲醫院。去年她為了留在台灣照顧爸爸，決定延畢，「每一天能握著爸爸的手講心裡話真的很感恩」。有知情網友透露，父親是皮膚科醫師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾回台實習時和柯文哲合照的Jenn，一度在網路上爆紅，人美心也美的她，曾義賣考試筆記，一位醫學系網友形容，「她的筆記可是美國醫生國考的好筆記之一，之前有開賣一下就賣光了，能讀醫還能做精美的筆記賣給要考國考的未來醫生們，就算不是台灣體系出身，也知道一定是有點東西。」

近日，Jenn在instagram發文透露自己去考機師，「皇家飛行醫師第一次接觸是在醫學院二年級，看到醫師們自己開飛機去救人，可以飛去偏遠地區行醫，或是幫忙器官移植運送，根本在演電視劇。」她表示，人生很短，回澳洲後自己也去考了機師執照。

不少網紅朋友及網友看了超佩服，紛紛留言「超帥！」、「真的是十項全能的女神天使」、「強⋯⋯」、「超猛」、「太厲害了啦！」、「空中急診英雄」、「妳很猛欸～～～ 我光是為了開老遠去moorabbin airport學開飛機就放棄了，沒辦法塞車過去太累了～」、「好厲害」。