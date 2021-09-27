「這道菜」晚上不能吃？　過來人秒回憶：長輩真的有交代

▲家常菜。（示意圖／免費圖庫）

記者邱晟軒／綜合報導

炒青菜是許多餐桌上不可或缺的一道菜餚！不過，就有一名網在臉書公開社團發文，直指一道外觀紫到發黑的炒青菜。問道「為什麼晚上不能煮這道菜？」貼文曝光後引起許多網友認同表示，「長輩真的有交代」、「老人家說白天吃補血，晚上吃吸血」。

有一名網友日前在臉書公開社團「家常菜」中貼出一張照片，從照片可見，一盤紅得發紫，紫到發黑的炒青菜，盤中的湯汁也卻呈現紫紅色，原來這道菜名稱叫作「紅鳳菜」；不過，原PO卻百思不得其解，為何這道菜色不能在晚上食用，納悶詢問廣大網友，「為什麼晚上不能煮這道菜？」

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貼文曝光後，立刻引起網友紛紛回應，「跟晚上不能吃西瓜（太冷）一樣」、「老人家說白天吃補血（早上吃最好），晚上吃吸血」、「白天是陽菜，晚上是陰菜，奈何橋邊的紅鳳菜」、「地獄菜」、「紅鳳菜的根一路長到地獄，所以汁液呈現血紅色，因此不能晚上吃，否則會很可怕，不過只是個故事」、「小時候聽長輩說晚上吃這個菜，會招惹魔神」、「我也好想知道為什麼唷！長輩真的都這樣交代耶」。

▲紅鳳菜到底能不能在晚上吃？引網友熱議。（圖／翻攝自家常菜FB）

不過也有不少網友認為無所謂，紛紛直呼「想吃就煮，不要忌諱，我也常晚餐煮」、「現在大部份的家庭都只煮晚餐，應該是沒差，我家就常常晚餐吃喔！」、「從來沒聽說不行，我都照吃」、「我都沒在意，晚上照樣會煮，我吃了沒事，你放心吃吧」。

針對「紅鳳菜」到底能不能在晚間食用？《台灣癌症基金會》過去曾在臉書發文解釋，「紅鳳菜屬性偏涼性，若是體質較寒的民眾可以使用薑、麻油去炒，就能改變其屬性，晚上也能安心食用。」

《台灣主婦聯盟》也特別提醒，「紅鳳菜」這道菜也是坐月子餐上常見的菜色，尤其適合容易便秘的產婦食用，補充纖維質。有人會把紅鳳菜曬乾，泡茶飲用，虛寒體質者最好少喝。另老一輩人家相傳，紅鳳菜僅能中午食用，晚上吃不但補血不成，還會吸血。吸血之說應無根據，從中醫角度，紅鳳菜屬性偏涼，白天陽氣旺盛，身體陽氣相對旺，中午吃的確較合適，寒性體質晚上食用，症狀會變得更明顯。但若是加入薑絲同炒，就無此顧忌。