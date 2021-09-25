「以為很簡單…」拍片5個月奔精神科！新手YouTuber：很受挫

▲原PO勸世「YTB新手真的要三思」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年來，不同類型的YouTube頻道都有人經營，「職業YouTuber」生活更讓不少年輕人嚮往，就有網友在《Dcard》發文勸世「YTB新手真的要三思」，分享自己當了5個月YouTuber的心得，就是超受挫，直呼YouTuber難當「真心佩服那些一直往前進的YouTuber，如果我對這個部分沒有熱忱的話，應該很早就陣亡了。」

「這根本就是另一個很深的坑，新手如果沒有熱忱真的很難撐下去。」這位網友透露，他今年4月時和朋友開了一個頻道，「一開始以為拍影片很簡單，而且平常我們聊得很開，但碰到攝影機，突然話很多變得話很少……」

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原PO就點出4個受挫點，首先就是碰到攝影機不僅話會變少，還會一直口吃、咬螺絲，講話也沒甚麼內容，做了5個月，到現在還是會有這樣的問題，「覺得受挫x1」。

▲原PO當了5個月的新手YouTuber，直呼過程真的很受挫。（示意圖／Pixabay）

再來，他以為好看的畫面只要用好設備就好，便花了一筆錢買了攝影機、燈具，畫質確實有好一點，但整體畫面卻感覺缺少豐富性，「認真覺得『機器』重要，但『技術』更重要，受挫x2」。

接下來，則是「剪片技術」，原PO直說，這部分要有好的電腦設備和軟體，但他的電腦設備根本跑不動，剪片剪一半還會當機，10分鐘的影片轉出要花2個小時，過程中還LAG。但好不容易成品剪好了，有時候還會出現「跑針」的情況，讓他很無奈「受挫x3」。

這位新手YouTuber再來提到評論問題，「一開始我很怕別人負評，所以想要把影片做到很好，給自己的壓力超大」，後來看了精神科醫生，調整心態後重新開始，「我發現比起『負評』，我更怕『沒人看』，受挫x4」。最後，他直嘆這一路上還有很多很多挫折，實際做下來才知道完成一部影片有多難，真心很佩服一直持續往前進的YouTuber，「如果我對這個部分沒有熱忱的話，應該很早就陣亡了。」