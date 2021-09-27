折疊車之父鬧婚變！夫妻互控劈腿　結婚登記竟寫錯老婆名字

▲DAHON創始人，有折疊車之父之稱的韓德瑋日前驚傳婚變。（圖／翻攝自DANON官網）



記者林冠吟／新北報導

折疊車之父驚傳婚變！DAHON創始人韓德瑋日前傳出向法院訴請與妻子沈育萊離婚，怒控老婆不但侵害其公司商標，還和外籍男友外遇長達一年的時間，認為離婚沈須負較大的責任；而沈育萊則反控韓德瑋劈腿公司秘書，直到近年才結束關係，甚少返家，就連在辦理結婚登記時還把她的名字寫成「沈育蘭」。新北地院審理後，以2人分居長達13年為由，判准離婚。

折摺疊車之父韓德瑋1967年和妻子沈育萊2人於美國舊金山完成結婚登記後，先後在台美創立太航公司與DAHON公司（簡稱DNA），推廣折疊自行車業務，並讓沈育萊擔任DNA公司之秘書，與唯一股東。1996年10月，韓德瑋再在台灣開設韓氏實業有限公司，並以沈育萊為公司代表人，作為DNA公司全球銷售的據點，不過2人卻因經營理念不合，導致產生隔閡，在2011至2012年間因公司爭議，在美台怒對沈育萊提起多項民事、刑事訴訟。

韓德瑋和沈育萊之間多次因公事對簿公堂，也讓韓德瑋因此主張和妻子之間的感情已不復存在，向新北地院訴請離婚。他指出2人已分居長達13年，而在分居期間所發生的各項民、刑事爭議，雖經和解，但已有無法彌的裂痕，韓德瑋還怒控老婆不但在經營公司的期間，侵害DNA公司所有的「BIOLGIC」商標，私自非法轉移到由她擔任負責人的香港盟倍力公司之外，還在1996至1997年間，劈腿外籍男友長達一年多的時間，被他發現後，老婆儘管坦承外遇，卻不願和外籍男友分手，直到外籍男友自行離去，才結束這段關係，認為2人的婚姻會導致離婚的結局，沈育萊須負較大的責任。

不過沈育萊卻指出韓德瑋長年埋首於自己的研究事業，疏於家庭生活經營，就連自己老婆的名字都不搞清楚，在台辦理結婚登記時把她的名字誤寫成「沈育蘭」，更拿出韓德瑋先前曾接受媒體專訪時指出「過去僅有25%的時間待在美國家中」為證。

▲折疊車之父韓德瑋和結褵多年的妻子沈育萊驚傳婚變，2人分別怒控對方外遇。（圖／翻攝自DANON官網）



沈育萊透露，自1994年韓德瑋決定在中國設廠後，其大部分時間都留在那裡，甚至拒絕她和兒子參與中國工廠事務，還因此和公司秘書發生婚外情，這是自行車業界眾人皆知的公開事實，直到近2、3年才結束這段關係，至於韓表示先前數次因為公務對簿公堂，而導致婚姻關係破裂，那也都是韓德瑋主動提起訴訟，顯見是韓主動加深兩人婚姻間的裂痕，認為韓德瑋反需負較大的責任。

新北地院審理後指出，韓德瑋在台辦理結婚登記時，誤將沈育萊的名字寫為「沈育蘭」，並不因此影響婚姻成立的效力。此外，2人雖都怒控對方外遇，不過2人也都未對此提出有利舉證，因此難以認定雙方有外遇事實。

法官表示，至於韓德瑋長期忙碌事業，甚少在家中一事，未必構成難以維持婚姻之重大事由，法官也舉出，亦有不少家庭因工作分隔兩地，但仍善用電話與通訊軟體等方式，用心維持婚姻關係，而沈育萊指出韓德瑋在接受媒體專訪時回應「只有25%時間待在美國家中」等語，難以認定韓並未經營婚姻生活、未關心家人等造成2人分居事實，不過由於2人分居長達13年，雙方都未積極挽回婚姻，或有要求再次同居之舉，認為2人已無法共同生活，難再有交集，認為2人的婚姻關係破裂，2人責任相當，判准離婚。

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