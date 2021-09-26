熱戀妹吵架跑趴一夜情！試探男友遭回「妳一定很爽」…結局網看傻

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正妹吵架跑酒吧一夜情！試探男友遭回「妳一定很爽」…離奇邏輯被罵翻

▲▼摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲有女網友和另一半吵架後，賭氣到酒吧找帥哥一夜情，結果試探男友時竟被回「妳一定會很爽」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

一名女網友日前與男友交往16天的男友為了一些小事吵架，於是負氣跑到酒吧借酒消愁，結果意外與一名帥哥發生一夜情，事後想對男友坦承時先試探性的問了一句「如果我被很帥的男生強暴你還會愛我嗎？」想不到男友竟回「妳一定會很爽」，讓她瞬間氣炸，覺得自己不被尊重，怒提分手。跨張的劇情讓不少網友相當傻眼。

一名女網友在Dcard以「男友說我被強暴會很爽」為題發文表示，前陣子跟交往16天的男友因為一點小事吵架，於是就一個人很難過的時候跑去酒吧借酒消愁，結果遇到一名天菜帥哥，2人喝了幾杯後就不小心發生「正常的情慾流動」，事後也不敢跟男友說，擔心會被嫌髒。

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兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲原PO和帥哥發生一夜情後，擔心跟男友說會被嫌髒。（圖／達志／示意圖）

原PO指出，自己也不是那種渣女，這件事一直憋在心裡很難受，於是就想跟男友坦承，並先試探性的問了一句「如果我被很帥的男生強暴你還會愛我嗎？」想不到竟被回，「妳一定會很爽」，讓她當下瞬間傻眼愣住，直言彷彿不認識眼前這個在一起16天的男生，「本來甚至有跟他走一輩子的想法，不知道為什麼男友會變成這樣。」

原PO補充，2人冷戰了1天後，她問男友為什麼要講那種很不尊重女生的話？結果得到「只是開玩笑的，不知道會生氣」的答覆，讓她氣炸怒批，「一個男生如果連尊重女生都做不到，還談什麼未來？他以為我又跑去酒吧跟別的男生發生關係，我整個大爆炸，居然懷疑到我身上？」最後決定分手。

文章曝光後，離奇情節馬上讓網友蓋起千樓留言，怒轟「什麼叫妳也不是那種渣女，妳就渣啊」、「奇葩，幹嘛注意那種男生我覺得妳問題比較大欸，吵架就泡酒吧是有沒有想解決問題？」、「妳不是真的很爽嗎？他說的沒錯啊」、「你男友算被戴帽子了餒，所以只要人帥然後喝酒妳都會情慾流動嗎？」、「拜託妳放生妳男友，妳真的適合單身」。

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