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拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

根據教育部統計，目前大專院校申請學貸比例接近20%，約有20多萬人申請。（圖／報系資料照）

▲根據教育部統計，目前大專院校申請學貸比例接近20%，約有20多萬人申請。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一位健行科技女大生在《Dcard》上貼文「一個學費直接看清父母」，內容指父母有錢，每週出門玩，卻以訓練她獨立為由，要她自己負擔學費4年40萬元，這對一位19歲的女大生是多大的負擔，為了這學費連大學都不想唸了！最後更說「一個學費直接看清父母也是滿值得！呵呵」

近5,000則網友針對女大生貼文回覆表示：「不會辦學貸喔，不然考國立省錢啊。」「父母養你到20歲是義務，再來就不是了。」「4年40萬是多難，笑死，妳爸媽才應該早點看清你。」「自己為自己人生負責吧，爸媽沒有理由要繼續幫你，都已經19歲了。」也有網友舉例自己大一就開始學貸加上打工，雖然這也是逼自己認清這就是社會，認為這是學習錢、學習要怎麼更能培養自己。另一位靜宜大學的女同學也以自己為例，自己大學4年就是靠學貸讀完大學，最後也是自己還完的。大學生活費也是自己打工，沒什麼是天經地義的。

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5000則回應！女大生因學費看清父母　家長：讓小孩有愛的感受下學習責任感

▲女大生在Dcard上貼文，指父母有錢卻要她自己負擔大學學費，因此看清父母，此貼文引來近5,000則回應。（圖／翻攝Dcard）

曾任家長會長的鄭姓醫師表示：「父母的立意沒錯，但是親子關係不能這樣處理，教小孩要先預告，例如在高中階段時就預告進入大學必須自己負擔學費，並衡量小孩有沒有能力負擔；與其付學貸，可不可以跟父母借，或是大一父母幫忙付，大二之後各付一半或自己付。最好是在讓小孩有愛的感受下學習到責任感。」

一位高、普考通過，擁有博士學位也是一位家長，目前任職於財團法人的陳姓主管表示：「我自己也來自家境不佳的家庭，但我不會埋怨父母沒錢。這個女大生寫這種標題『一個學費看清父母』, 表示她心中對父母沒有敬愛之心。當然，她有強烈的理由是她的父母手上其實很有錢。」「但看起來她的父母是有想法的，因為父母有錢不代表要全部給子女。一定要訓練子女有自我奮戰的決心及努力，如果一直是衣食無缺、甚至錦衣玉食，那是養不出厲害的下一代的。」「辦學貸、零利率，本來就是有路可以走。重考國立？不是每個人會考得上的，以她發帖的水準可能多考幾次也考不上。」

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