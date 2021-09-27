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師鐸獎得主曝張韶涵不收錢到校開唱內幕　她募衛生棉助柬埔寨少女

▲▼鳳山高中國文老師曾珍師鐸獎。（圖／教育部提供）

▲曾珍設計品嚐新滋味教案，獲得許多家長正面回饋。（圖／教育部提供，下同）

記者許展溢／台北報導

110年師鐸獎今（27日）在陽明山中山樓頒發，72名教師榮獲師鐸獎，其中，高雄鳳山高中國文老師曾珍用「品嚐新滋味」教案，讓孩子跟家人下廚，傾聽父母心裡話。台北市中山女中老師李淑雲推「大女孩計劃」，為柬埔寨小孩募集二手內衣和衛生棉。台中市新光國小校長黃圓媛則曾為了生病的學生，請歌手張韶涵到場鼓勵。

曾珍表示，設計教案以全校學生為主，用飲食文學帶出孩子跟家人間的共鳴， 讓孩子回去訪談家人最有意義的一道菜，會發現這些餐點都和孩子有關，尤其，很多新住民學生有壓力跟容易誤解，透過此教案，讓不管新住民或台灣的孩子們願意跟家長好好的談，回饋太好，現在教案變成鳳山高中校本課程。

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曾珍說，採集超過100個動人的故事，印象深刻的是，不少小孩因父母忙，只有阿公阿嬤陪著一起做菜，比如有阿嬤為了孩子考試做了豬腦湯，還有家長從澎湖搬到高雄定居，牽女兒手做澎湖傳統貝殼飯，感動彼此，這些都延伸出很深的心事，進而增進彼此感情。

▲▼台北市中山女中老師李淑雲師鐸獎。（圖／教育部提供）

▲李淑雲推大女孩計劃，為柬埔寨少女募集二手內衣和衛生棉。

李淑雲有感柬埔寨少女有了月經，只能穿上5、6件褲子，需求時常被忽略，無法進行大活動，因此帶著同學跟廠商募集，過程反反覆覆，同學也沮喪，最後成功，對孩子而言很高興，「溝通協調」更是一個很大的學習。二手內衣在台灣可能被當垃圾，活動發起後，不少高三生回去把要換掉的內衣洗乾淨，讓高一生送到該國。李淑雲認為，把自己真愛貼身的東西寄到遙遠陌生國度，這種「洗禮」 ，跟另一個國家少女有不同連結，是有趣的生命經驗。

▲▼台中市新光國小校長黃圓媛師鐸獎。（圖／教育部提供）

▲黃圓媛曝張韶涵為了學生不收錢到校開唱暖心內幕。（圖／教育部提供）

台中市新光國小校長黃圓媛提到，為了鼓勵因腦瘤術後僅剩0.01視力不良於行的小雲，想方設法申請總統獎和周大觀熱愛生命獎，用盡洪荒之力邀請張韶涵主動免費到學校開唱小雲愛的隱形的翅膀，她更曝內幕， 當時為了讓張韶涵到學校，唱片公司表示要付出場費8萬元，是後來張韶涵得知小雲狀況，自願不收錢前往，現場更是贊助2萬元助學金，現在小雲已經是一位大學生，暖心的現實故事，都是以關懷、愛、希望為核心價值，用典範的生命故事，成就孩子的生命故事。

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