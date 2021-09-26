梅克爾執政16年將卸任　扭轉德國病夫稱霸歐盟！沉穩執政得民心

▲德國總理梅克爾在位16年即將卸任。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

德國大選26日登場，也宣告在位16年的總理梅克爾（Angela Merkel）即將卸任。外媒形容，理性務實的梅克爾成功把德國從2005年的「歐洲病夫」形象，扭轉成2021年的歐洲經濟支柱，提昇德國全球影響力，被譽為當今世界最有影響力的女性。

BBC報導，在梅克爾16年任期之中，美國和法國共出現4位總統、英國5位首相、意大利9位總理、日本9位首相，全球歷經4次重大危機，分別是金融危機、難民危機、英國脫歐及新冠疫情。然而回到30年前，她是一名被稱作「我的女孩」（mein Mädchen）的政治人物。

「我的女孩」沉穩不失凌厲，聲望穩居高位變身歐洲女皇

梅克爾擁有四分之一波蘭血統，從小出生於西德、在東德長大，能說德語、俄語、英語、法語，擁有量子化學博士學位，起初在物理化學領域工作，並於1989年踏入政界。而她也成為時任總理柯爾（Helmut Kohl）執政時代的神童，被他親切稱作「我的女孩」。

▲BBC形容，梅克爾成為時任總理柯爾執政時代的神童，被他親切稱作「我的女孩」。（圖／達志影像／美聯社）

在1990年當選國會議員後，被柯爾提拔為婦女青年部部長，2000年當選基督教民主聯盟（CDU）黨魁，並於2005年出任總理。期間，她歷經黨內政治獻金違法醜聞，砲口對準當年提拔她的柯爾，投書媒體《柯爾傷害了黨》，以沉穩、不失凌厲的步伐接管政黨，成為德國第一位女性領導人。

▲梅克爾獲得拔擢後，當上婦女青年部部長。（圖／達志影像／美聯社）

而在接下來的16年執政，梅克爾帶領德國踏上經濟繁榮時代，德國國人越來越富裕，同步提昇德國全球影響力。

這一路走來讓梅克爾有了許多封號，包括歐洲真正的領導人、歐洲女皇、德國女王、歐洲保母，就連「老媽」（Mutti）也是稱呼之一，關鍵原因拜她的沉穩執政所賜，在經濟動能、凝聚社會共識、必要時妥協商討等方面，可靠形象受到肯定，施政滿意度多年來維持在高點。

▲▼梅克爾造型變化不大，但西裝顏色非常多，且時常把雙手指尖互碰做出菱形手勢，被人稱為「梅克爾菱形」（Merkel-Raute）。（圖／路透）

「想和歐洲通話時，撥打的都是她的電話」

放眼海外，梅克爾的務實外交備受肯定，更被美國前國務卿基辛格視為歐洲代言人。他曾有過一句名言，「你想跟歐洲通話時撥打的是誰的電話？」而這個答案在16年間始終都是梅克爾。

考文垂大學教授麥特·科沃查普（Matt Qvortrup）指出，梅克爾所留下的最大政治遺產正是貫徹始終的外交政策，「是16年不變、對既有國際秩序的維護」。當梅克爾卸任後，在可預見的將來，跟歐洲通話，電話還是會接到德國總理辦公室。

▲梅克爾2018年出席G7峰會時，在長桌前與時任美國總統對看，2人互動成為當時網路熱門話題。（圖／翻攝自梅克爾IG／bundeskanzlerin）

法國《世界報》分析，梅克爾執政堅持以歐洲大局為重，而ECFR資深政策研究員亞娜·帕戈利埃林（Jana Puglierin）和皮亞特·布勒斯（Piotr Buras）則認為，如今德國在歐盟之所以有舉足輕重的影響力，一大關鍵在於她捍衛的對象不光是德國的利益，而是整個歐洲。

為難民敞開大門，讓梅克爾登上《時代》國際風雲人物，也招來謾罵

BBC記者希爾指出，梅克爾任內最具爭議的決策之一，正是2015年夏季向數十萬名非法移民敞開國門。當年的她面對歐洲難民危機爆發，開放國境，同時推定制定7500億元的大規模救助計劃，其中涵蓋按配額接受難民。這讓她一舉登上《時代》雜誌當年的國際風雲人物，但也招來國內右翼及歐盟部分成員國批評。

此外，當2010年代歐元區爆發債務危機時，梅克爾延遲向希臘等負債國提供援助，引爆歐洲單一貨幣可能解體的恐懼，加上堅持對希臘國際救援方案須涵蓋嚴格限制條件被罵。然而文中指出，歐元度過歐債危機，德國對歐元的穩定起到關鍵作用。

法新社引述分析人士說法指出，歐盟到現在能保持團結，梅克爾功不可沒。如今隨著梅克爾即將卸任，歐盟面臨一系列挑戰，包括新冠疫情過後的經濟復甦、氣候變遷，以及重新定位歐洲在美中之間的地緣政治角色。

▼德國總理梅克爾（右）及其丈夫。（圖／達志影像／美聯社）

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