快訊／德國變天！　左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨

▲德國社民黨支持者高舉旗幟。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

根據《法新社》、《紐約時報》最新消息，德國選舉委員會27日宣布，左翼在野黨「社會民主黨」（SPD，簡稱社民黨）獲得25.7%選票，以1.6%些微優勢，打敗現任總理梅克爾（Angela Merkel）帶領的保守派基民盟（CDU-CSU），贏得本屆大選。

選舉委員會公布初步大選結果後，社民黨總部歡聲雷動，支持者興奮揮旗吶喊，黨魁及總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）上台致詞表示，「人們投給社民黨，因為他們希望這個國家的政府有所改變，因為他們希望下一任總理叫做蕭茲」。

由於社民黨僅獲得25.7%選票，因此必須組成聯合政府，但若未能獲得其他黨派支持，得票率24.1％、位居第二的基民黨最終仍可能領導國家。

26日大選標誌著德國與歐洲「一個時代的結束」，在過去10多年以來，梅克爾不僅是德國總理，也被視為歐洲領袖，她帶領德國與歐洲度過一連串危機，並讓德國在二戰以後成為歐洲主導力量。