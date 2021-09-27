iPhone 13 Pro指南針出包…多人嘆「拿到機王」！網揭問題在iOS 15

▲iPhone 13 Pro Max。（圖／記者陳俐穎攝）



記者黃可昀／綜合報導

iPhone 13 系列開賣後仍吸引許多果粉買單，不過有人這兩天拿到手後卻發現「iPhone 13 Pro指南針疑似異常」，拿出2支舊有的iPhone來測試才驚覺，13 Pro的指南經竟然和其他2支不一樣，「想問一下有沒有人新機跟舊機的指南針方向不同呢？還是我該不會拿到機王了？」

原PO在PTT表示，他昨天晚上開開心心地開箱13 Pro，首先檢查外觀、相機、聲音等功能，所有項目都沒問題，唯獨「指南針」顯示的方位怪怪的，拿出家裡的iPhone X 及iPhone 6s測試，結果顯示「怎麼 iPhone 13 Pro 跟另外兩支不一樣（都是正北）」，雖然指南針的功能只有爬山會用到，不過這也算是手機的小bug，原PO好奇其他果粉是否有遇到相同狀況？

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▲唯獨13 Pro指南針偏掉。（圖／翻攝自PTT）



網友指出，「我13pro也跟11pro/12pro兩支不一樣」、「不是只有樓主遇到，我的也是，同時拿出Xs Xsmax 13pro來測，就是13pro的完全不同…」、「不就指南針干擾...手機繞圈八字試試看吧」、「八字校正+上面6個方法 13pro跟真實的還是落差40度==11pro/12pro都正常」、「我XR正常，13 pro差180度，google map的方向也是反的。」

據了解，Google Maps官方也曾針對定位跑掉提出解決辦法，拿著手機繞「八字」，同時螢幕上下翻轉，重複這動作幾次過後即可完成校正。

PTT部分留言提到，使用八字校正後13 Pro的定位仍不精準，很有可能問題出在 iOS 15系統，「iOS15問題吧..我的12跟13都會亂變」、「iOS15的12也一樣..八字繞圈多繞幾次就慢慢跑掉了推測是iOS15本身的bug」、「我覺得可能iOS15的方位不是很穩，這種不穩定對12跟13比較有影響。」