東北電網面臨崩潰採「預警性限電」　紅綠燈停運、學生點蠟燭上課

記者魏有德／綜合報導

大陸多地自9月底起進入新一輪限電，其中，東北地區昨（26）日已進入停電第3日，限電時間越來越早，瀋陽還有多條主幹道因紅綠燈停電而交通堵塞。有網友在微博上反應，東北多地沒有事先通知突然停電，部分地方一天停好幾次，甚至一次停電超12小時，引起外界關注。

▲瀋陽部分道路因紅綠燈停電產生交通堵塞。（圖／翻攝微博）

《新京報》報導，國家電網的一名客服工作人員稱，實際上，東北地區已經首先對非居民執行了有序用電，但是在執行後仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險，才採取對居民限電的措施。電力供需緊張情況緩解後，會優先恢復居民用電，但目前時間未知。

▲大陸網友在微博上曬出老師請學生攜帶USB充電燈泡去學校。（圖／翻攝微博）

據了解，大陸東北地區本輪限電措施主要分布在市區及郊區的居民用電。值得注意的是，吉林市新北水務公司的一條通知提到，按國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局有序用電精神，不定期、不定時、無計劃、無通知停電限電，這種情況將持續到2022年3月份，停電停水變為常態。

▲大陸東北地區主要限制民生用電，有學校得點蠟燭進行晚自習。（圖／翻攝微博）

通知發出後，迅速在網路上引起當地民眾反彈及質疑。對此，該公司也緊急發聲止血，聲明強調，主要是為了提醒廣大用戶及時做好儲水準備，但該通知措辭不當、內容不準確，給相關用戶和公眾造成誤解，「我們為此深感自責，並將嚴肅對待此事，嚴格按公司制度處理相關責任人。」

對於東北地區的電力危機，遼寧官方也緊急召開會議應對。會議指出，7月份以來，由於發電能力大幅下降，遼寧省電力短缺。9月23日至25日，電力供應缺口進一步增加至嚴重級別。為防止全電網崩潰，東北電網調度部門依照有關預案，直接下達指令執行「電網事故拉閘限電」，用電影響範圍擴大到居民和非實施有序用電措施企業。