陸多省限電加強「能耗雙控」　大量企業被迫停產「原物料更缺」

▲眾多企業已因限電停產，供貨勢必受到影響。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多個省份近日都發出「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）的政策文件，導致各類高耗能、高污染的產業紛紛停工，江蘇、浙江、雲南等地的限產升級消息更是在網路上瘋傳。據陸媒《每日經濟新聞》報導，中秋節前就已經有一批上市公司公告限電停產，22日晚間又有新的一批上市公司披露了現場影響。

「晨化股份」22日晚間公告，受江蘇電力供應緊張影響，子公司淮安晨化新材料有限公司被迫臨時停產全部生產線。公告還提到，淮安晨化積極響應政府部門限電限產要求，臨時停產涉及的生產裝置為聚醚生產裝置、端氨基聚醚生產裝置、阻燃劑生產裝置（2.00萬噸∕年）、烷基糖苷生產裝置。

「西大門」也指出，由於電力供應緊張，浙江省近日對轄區內重點用能企業實行用電降負荷，在確保安全的前提下對重點用能企業實施停產，預計將停產至9月30日，公司目前被迫臨時停產，預計影響遮陽面料產量約11.54萬平方米。

所謂「能耗雙控」政策，是指能源消費強度和總量雙控的相關政策，據陸媒《第一財經》報導，多位業內人士透露，今年以來，對「能耗雙控」的考核一直比較嚴格，考核結果會作為當地領導班子的工作考評依據，「今年一季度和半年度，國家發改委還發佈了能耗強度降低進度目標預警等級和能源消費總量控制目標預警等級，被列為紅色的各個地區政府對本地區的高耗能企業的管控加碼得就會比較厲害。」

▼大陸近年不時傳出限電，能源供應成為重要問題。（圖／CFP）



大陸國家發展改革委印發的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，在能耗強度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、南、陝西、江蘇9個省（區）上半年能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北8個省（區）被列為紅色的一級預警。

上述地區所在的政府，也的確在陸續加碼「能耗雙控」的監管工作與督查，比如今年以來連續兩個季度被列為一級預警的雲南省，近日就通過其發改委接受記者提問的形式指出，「下一步將緊盯能耗強度下降，壓實州市落實雙控目標責任，堅決清理整頓違法違規項目，嚴格『兩高』項目管理和日常監管，全面清理『兩高』行業項目優惠政策。」

此外，同樣在上半年被列為一級預警的的江蘇省，就已在推動省內鋼鐵企業停產限產。

在限產的政策推動下，多個產業的細分產品價格均維持在高位，大陸中信證券認為，宏觀層面，受供應整體偏緊疊加需求旺盛，煤炭開採和洗選業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業等行業同比漲幅進一步擴大，帶動8月份PPI再創新高；中觀層面，在地方限產政策推動下，化工、有色（金屬）、煤炭、鋼鐵、光伏（太陽能光電）、建材等多個行業的細分產品價格維持高位。