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疫苗調閱小組審查延宕「陳時中上不了台」　陳玉珍衝主席台怒轟！

▲▼立法院社福衛環委員會 陳玉珍抗議表決不合議事規則。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳玉珍和蘇巧慧爆發口角。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

全球新冠肺炎疫情未停，台灣因疫苗短缺，施打時程延宕，立法院衛環委員會今審議《疫苗採購調閱專案小組運作要點》草案。不過因遲遲未進入討論表決，原訂10點要進入業務報告，但因審議過程延宕，引發國民黨立委陳玉珍不滿，雙方爆發口角。民進黨希望延長討論，但國民黨則要求遵照表定議程，進入業務報告，擇日再討論該小組作業要點。

今日議程由民進黨立委莊競程擔任召委，國民黨、民眾黨和民進黨也提出相關作業要點，三方僅有些微差異，且國民黨版本在開議前一分鐘才送達，還需等待資料列印，稍稍Delay會議，而今日也有業務報告，表定10點要進行，但10：05突然要進行審議表決，因過程倉促，陳玉珍也發聲抗議「變更議程，違反議事規則。」

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莊競程約9:55說要延長討論，10:05才開始討論草案，但表定10點是業務報告，此舉引發陳玉珍不滿，和蘇巧慧、陳瑩等人一度爆發激烈爭執，隨後陳玉珍和蔣萬安也到主席台協調後續討論，陳玉珍也直喊「這是無效表決，主席要照議程開會。」爭吵約一個小時左右，討論才在10:38分再度開始。

▲▼立法院社福衛環委員會 陳玉珍抗議表決不合議事規則。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陳玉珍直衝主席台抗議。

▲▼立法院社福衛環委員會 陳玉珍抗議表決不合議事規則。（圖／記者屠惠剛攝）

根據三方提出的運作要點，民進黨立委吳玉琴等9人提出15點草案、國民黨立委蔣萬安等6人提出17點、民眾黨立委賴香伶等3人則是15點。經過審議表決，通過該調閱小組由衛環會全體委員組成等8要點，但在會議方面，蔣萬安等人提出，召委可視需求或參加成員三分之一以上請求時召開，必要時得以秘密會議方式、小組運作開始時間等則保留協商。

截至11:49仍協商未果，僅通過8要點、9要點保留協商，主席宣布下午13:30繼續討論。而原先預定出席議會的衛福部部長陳時中，則因該項審查未順利進行，整個上午沒現身，未能至立院進行報告。

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