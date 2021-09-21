蘇貞昌明疫苗專案報告能上台？　藍將問好問滿、綠籲理性勿失控

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蘇貞昌明疫苗專案報告能上台？　藍稱問好問滿、綠籲理性勿失控

▲▼民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團書記長陳玉珍（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團書記長陳玉珍（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

中秋連假過後，立法院22日將續邀行政院長蘇貞昌進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告。國民黨團書記長陳玉珍受訪說，明天不會杯葛蘇揆上台，要透過質詢「問好問滿」；民進黨團總召柯建銘則呼籲藍營理性、勿失控，明天將「聽其言、觀其行」，隨時因應變化。

立法院上周五邀請蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離3+11決策過程專案報告並備質詢時，國民黨團因蘇貞昌未對防疫不力公開道歉，祭出佔領發言台、撕碎報告扔紙等行動杯葛，導致會議結束前蘇揆仍無法上台，議事空轉一天。

立法院明天將再邀蘇貞昌進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟專案報告，外界高度關注藍營是否持續杯葛，不讓蘇揆上台備詢。

對此，陳玉珍受訪說明，國民黨團明天可能會有抗議行動，但會讓蘇貞昌上台備詢，也會準備充分「問好問滿」。

陳玉珍強調，國人高度關注疫苗議題，但我國至今仍缺疫苗，很多國人（Moderna）至今打不到第二劑莫德納疫苗，蘇揆必須誠實地報告為什麼會有「疫苗荒」，此外，美國宣布11月起外國旅客必須提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息才能入境，未來打高端疫苗的國人可否被承認，也是質詢重點。

柯建銘表示，這禮拜開始有3個報告，明天先處理國民黨團在朝野協商要求的疫苗專案報告，禮拜四處理紓困振興追加特別預算案付委，禮拜五則開始總質詢。

柯建銘強調，明天專案報告是疫苗接種、整備議題，外界高度關注，國民黨團沒有杯葛的理由，且行政團隊天天在找疫苗、催疫苗，把這件事情當成最重要的事在做，呼籲藍營應理性好好問，「永遠對抗不見得有利」，至於綠營就是聽其言、觀其行，隨時因應變化，希望議事可以順利進行。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」 國民黨阻擋蘇貞昌上台 撕碎報告丟向蘇貞昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團上周杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，扔紙抗議，民進黨立委排成人牆。（資料照／記者屠惠剛攝）

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蘇貞昌陳玉珍柯建銘

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