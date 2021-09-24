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國民黨再擋3+11報告　陳玉珍：政院不願道歉「有誠意就不會杯葛」

實習記者張鈞量／台北報導

國民黨立法院黨團因不滿行政院「3+11專案報告」沒有公開決策原因，再度杯葛行政院長蘇貞昌上台報告。國民黨立委陳玉珍24日表示，國民黨並非只想杯葛議事，而是行政院的3+11專案報告只想撇清

▲▼國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者屠惠剛攝）

責任、不願意道歉「只要行政院送來的報告內容寫的有誠意，願意尊重國會，就不會受到杯葛」。

陳玉珍透過臉書表示，如果國民黨只想杯葛議事，那前天的疫苗整備專案報告蘇貞昌就無法上台、昨天的特別預算第4次追加預算審查報告，蘇貞昌同樣也無法上台。然而前兩天蘇院長都能上台報告且接受備詢，顯示只要行政院送來的報告內容寫的有誠意，願意尊重國會，就不會受到杯葛。

陳玉珍強調，行政院的「3+11專案報告」到底有什麼問題？第一、即使國人普遍認為3+11是造成5月疫情再度擴散的主因，但行政院的報告中仍強調「仍無證據顯示3+11的防疫政策改變與後來社區感染有相關連，充分顯示只想撇清責任。第二、既然行政院認為不是破口，自然對死亡的8百多條寶貴性命，他們也不願意道歉。而這兩點正是國民黨團最重視的兩點。

陳玉珍批評，原本經過昨天朝野多次協商後，原以為蘇貞昌及衛福部長陳時中終於肯聽進民意，接受國民黨團的意見重送修正報告，但今早看到行政院送來的「5頁補充報告」，又是再度重申3+11政策改變不是防疫破口，僅對生命消逝感到遺憾跟抱歉，卻不願對造成3+11防疫破口誠摯道歉，這種毫無誠意、毫無反省、漠視民意、極力撇清、呼攏國會的「補充報告」，國民黨團不可能接受。

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