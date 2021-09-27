「大禮包」數位五倍券　達人拆解：實拿少得可憐

記者陳俊宏／綜合報導

經濟部今天（27日）最新統計，全台紙本五倍券預訂總數已突破585萬人登記，超過369萬人綁定的數位五倍券，不少民眾仍在觀望到底要選紙本還是綁數位。對此，有理財達人認為，今年數位券看起來是個優惠很豐富的「大禮包」，但拆解之後就會發現實拿少得可憐。

▲您是綁定數位券還是領本券？（圖／示意照）

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截至今早9時，紙本五倍券統計方面，全台已有585萬5930人次完成預訂，其中四大超商共有447萬7689人次，五倍券官網則有137萬8241人次完成預訂。官員預計，今仍將有一波預定高峰。

▼紙本五倍券開放預訂。（圖／行政院提供）



另外，數位五倍券的預訂仍然開放中，最受民眾歡迎的國旅券共949萬7652人登記，其次依序為農遊券938萬8035人、藝Fun券916萬3269人、動滋券886萬5482人、客庄券813萬1415人、地方創生券553萬5821人、i原券122萬2919人 。

不少民眾仍在觀望，到底五倍券要選紙本還是綁數位。《中時新聞網》報導，有理財達人認為，今年數位券包裝成「大禮包」，看起來優惠雖十分豐富，但拆解之後就會發現實拿少得可憐，因不是要求共同綁定就是限額禮，根本是外強中乾。

►紙本券

「平台預訂超商預訂」

第一梯次預訂：09/25（六）9:00 至10/1（五）22:00

第一梯次領取：10/8（五）至10/21（四）

第二梯次預訂：10/25（一）9:00 至10/31（日）22:00

第二梯次領取：11/8（一）至11/21（日）

（超商的預定與領取時間為每日09:00-22:00）

「郵局領取」

預約：10/04（一）起開放

領取：10/12（二）至10/30（六）上班日受理預約民眾領券

10/16、10/23兩個周六支局全日服務（機關、學校內之郵局除外）

▼紙本vs.數位五倍券。（點圖可放大／記者許力方製）







▼8種加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看。（點圖可放大／記者林育綾製表）

