懶得研究五倍券「紙本vs.數位」優惠誰多　他竟被朋友酸老人心態

▲懶得研究優惠被酸「老人心態」，他傻眼「單純發錢錢不就好了，為什麼還要研究，什麼能花、什麼不能花」。（圖／記者吳佳穎攝）

網搜小組／趙蔡州報導

紙本五倍券、數位五倍券日前均已開放預訂，一名網友在批踢踢表示，由於平日工作繁忙，實在懶得花時間研究，五倍券領紙本還是數位好，不料就被朋友說「心態老了」、「就像某些老人無法接受數位媒體一樣」，讓他聽了非常傻眼，也好奇「真的是我老了嗎？」

原PO在批踢踢表示，由於平日工作繁忙，一直沒有花時間研究，五倍券領紙本還是數位好，這幾天好不容易找了一下資訊，發現真的好複雜，「數位的早鳥優惠基本被搶光了，一堆數位支付，還指定消費才有優惠」、「我覺得好懶，腦子快打結了，想說直接領紙本」。

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沒想到有朋友知道他的決定後，先是勸他「數位支付是未來的趨勢」，接著更說他的放棄心態不可取，說他「心態老了，就像現在某些老人無法接受數位媒體一樣」。他感嘆「我就真的覺得很複雜啊，單純發錢錢不就好了，為什麼還要研究，什麼能花、什麼不能花，怎麼組合優惠最多」也好奇「真的是我老了嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，大多人認為，如果不缺錢或真心想賺優惠，不必特別去研究，「人不能活得快樂點嗎」、「才幾千幾百而已，幹嘛浪費時間去研究」、「幾百塊而已不值得」、「財富自由的人，才不在意那些優惠好嗎」、「幾百元而已，還要花時間去研究，才是很閒的退休老人吧」。

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