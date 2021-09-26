網路瘋「收購五倍券」！買一份就先賺200　達人曝內幕：真的賺翻

網搜小組／趙蔡州報導

紙本五倍券25日開放預訂，截至26日下午3時，預定人數已突破450萬人，儘管大家都還沒有拿到實體，網路上先出現了收購潮。有收購達人分享，他去年有大量收購振興券，接著等到各業者推出促銷活動時，就有機會用較低的價格買到商品，可以省下不少錢。

一名網友在臉書社團「《振興五倍卷》《振興卷》《消費卷》好康優惠．使用．消費．旅遊．新聞．換現金」表示，去年政府發放三倍券，他開出市場最高價收購上千份，今年疫情嚴峻，行政院又發行振興五倍券，他準備再次收購，振興大家經濟，最後更貼出去年收購的大疊三倍券，證明自己確實有收購的誠意。

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▲原PO去年就大量收購三倍券，這次同樣準備要大量收購五倍券。（示意圖／記者李宜秦攝）

文章分享後，引出許多網友留言，甚至直接喊價，「我新北新莊賣3份，1份4900元」、「高雄有人1:1收嗎，我有3份」、「有雲林斗六1比1，只有一份」、「台中售4800一份」、「收紙本券，一份4500元到府收」、「我預約好了，10月8號領券，換4800現金，宜蘭羅東有人收嗎」，大多價格落在4800元一份。

根據《三立新聞網》報導，有收購達人分享，其實一開始收購時，就會有100至500元價差，收購後再參考各家賣場、百貨的活動折扣，就有機會用較低的價格買到商品，買大金額的商品可能可以省更多，他也舉例自己買的東西，通常是20至30萬元起跳，因此一來一往就能賺不少。

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