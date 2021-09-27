南韓5880例突破性感染4疫苗排行曝　「保護力最好」台灣打920萬劑

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南韓5880例突破性感染4疫苗排行曝　施景中：防護最好台灣打最多

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎疫情仍未趨緩，台大醫院婦產科名醫施景中26日在臉書PO文分享一篇新聞，南韓至今已有5880例突破性感染，若以疫苗細分，嬌生疫苗發生突破性感染的案例最多，其次為BNT，AZ則與莫德納相當，「台灣施打最多AZ疫苗，看來在真實世界的保護力是相當不錯的。」

▲桃園巨蛋體育館15日進行第二劑AZ疫苗接種，榮總桃園分院醫療團隊為長者們施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲9月29日後陸續開放52歲以上族群接種第二劑AZ。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

施景中提到，前幾天有一篇韓國新聞值得大家注意，韓國至今發生突破性感染（breakthrough infection）至少已有5880例，在這些案例中，若以疫苗的類別細分，嬌生疫苗是最高的，其次為BNT，AZ則與莫德納相當，發生比例最低。

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對於這個狀況，韓國當局說明，可能是因為嬌生疫苗主要施打的年齡層落於活動力最高的30至49歲族群，與他人接觸較為頻繁，所以發生突破性感染的機會較高。「因此如果別急著下定論，嬌生的保護力比其他疫苗低。」施景中說，台灣施打最多的疫苗是AZ，「看來在真實世界的保護力是相當不錯的。」

而根據衛福部疾管署統計，截至25日，我國累計已接種920萬7866劑AZ，395萬8749劑莫德納，72萬4534劑高端，25萬1312劑BNT。

台灣疫苗接種統計資料。（圖／疾管署）

▲截至25日，我國累計已接種920萬7866劑AZ。（圖／疾管署）

施景中提到，日本再度捐贈AZ疫苗報答311的恩情，「不要以為這是人家不要的疫苗，我知道日本醫師有的也是打AZ疫苗」，波蘭、立陶宛、斯洛伐克也陸續宣布捐贈台灣AZ疫苗，捷克則捐贈3萬劑莫德納疫苗，「我相信絕大多數的台灣人，都沒到過這4個國家，沒有對這些國家人民，有和日本一樣的情感。想到這些遠在天邊的國家，頻頻對陌生的我們送暖伸出援手，真的令人感激涕零。」

最後，施景中表示，延宕一陣子的第二劑AZ疫苗將要開打，醫院又要開始忙了，他相信台灣正在逐漸往好的方向發展，「台灣，越來越好了。」

其他網友看完全文，紛紛留言表示，「AZ很好啊！我醫生朋友說『我們都打AZ，如果AZ不好，我們比你們更怕』」、「台灣人戴口罩與勤洗手做得這麼確實，再加上疫苗應該表現會很好」、「台灣真的很好，我是高端仔」、「的確，親人在日本當醫生，打的是AZ沒錯」、「AZ全球接種人數高，數據也很完整」。

▼網友留言贊同AZ疫苗沒有不好。（圖／翻攝自Facebook／施景中）

南韓5880例突破性感染，醫曝台灣打最多的這款防護力最高。（圖／翻攝自Facebook／施景中）

幾天前有一則韓國的新聞，值得大家注意。https://www.facebook.com/photo/?fbid=271938451417544&...

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年9月26日 星期日

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