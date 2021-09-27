　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

接種率破7成疫情仍失控！南韓「昨增2383例」...將開放青少年打BNT

▲▼南韓新冠疫情升溫，就連篩檢人數較少的假日都可以新增超過2千例。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓新冠疫情升溫，就連篩檢人數較少的假日都可以新增超過2千例。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓在經過中秋節（秋夕，추석）的6天連假後，新冠疫情急遽升溫，除了連續2天刷新疫情以來的確診新高、單日新增確診數超過3千例，就連篩檢樣本數比平日還要少的周末，新增確診都可以超過2千例以上，顯示在面對Delta變種株成為新冠肺炎的主流病毒後，南韓險峻的疫情早難以靠既有的方法（社交安全距離）控制。

對此，南韓政府今（27）日下午2時10分（台灣時間下午1時10分）將頒布今年最後一階段，第4季的全國接種計畫，預計開放12至17歲青少年、孕婦以及其他未接種者施打第1劑疫苗，其中青少年可能接種的是輝瑞（BNT）疫苗，同時縮短輝瑞、莫德納疫苗2劑的施打間隔，並針對60歲以上高齡人士、醫療院所人員等高風險族群施打「加強針」第3季。

根據《韓聯社》報導，截至27日0時為止，南韓今（27）日上午9時30分共通報2383起新增病例，是去年1月開始疫情爆發以來的第4高紀錄，也是疫情爆發後周日的最高紀錄。其中，境內感染為2356例、境外移入為27例，重症患者為319人，同時新增6例死亡。目前南韓共累計30萬3553例確診、2456例死亡。

▼南韓中秋連假時的全國人口大移動，許多民眾擠往金浦機場搭機返鄉、旅遊，疫情一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓中秋連假時的全國人口大移動，許多民眾擠往金浦機場搭機返鄉、旅遊，疫情一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

從新增確診者分佈的地區來看，首都圈新增1673例（首爾占773例、京畿道占755例、仁川占145例），佔總體比率為71.0%（非首都圈則為29.0%）；大邱新增115例；慶尚南道新增101例；忠清南道新增74例；慶尚北道新增71例；忠清北道新增63例；大田新增51例；全羅北道新增43例；釜山新增42例；江原道新增40例；光州新增27例等。

另外，截至27日0時為止，南韓國內已有3809萬1953人接種第1劑新冠疫苗，接種覆蓋率為74.2%（輝瑞/BNT疫苗為2046萬992人、AZ疫苗為1108萬7701人、莫德納疫苗為511萬6259人）；完成第2劑疫苗接種者則為2323萬7917，接種覆蓋率為45.3%（AZ疫苗為1034萬1654人，包含混打者160萬2625人、輝瑞/BNT疫苗為1026萬817人、莫德納疫苗為120萬445人）。

而由於嬌生疫苗僅需1劑便算完成接種，因此其數據皆反映在第1劑、第2劑的統計資料上，目前南韓國內已有142萬7001人接種嬌生疫苗。

►連假後南韓疫情急升溫！總理驚曝「與病毒共存」：最快年底前脫口罩
►連假後疫情大失控！南韓今增3273例「又破紀錄」　擴散全國（09/25）

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
快訊／蘇貞昌下令防疫鬆綁　KTV、婚宴場將適度開放
快訊／男登能安縱走墜「60公尺深」山谷！　頭部重創無生命跡象
折疊車之父婚變！夫妻互控劈腿　結婚登記寫錯老婆名字
女星被家暴「扯頭皮、用腳踹」　驗傷結果曝光
快訊／全家開出「1張千萬發票」　買飲料中獎
快訊／德國變天！左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨
酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青
想訂紙本！機台卻跳「已數位綁定」　她嚇報警：全台第1人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／德國變天！　左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨

梅克爾接班人得票率跌破「二戰以來最差成績」　德國2小黨成關鍵

接種率破7成疫情仍失控！南韓「昨增2383例」...將開放青少年打BNT

新冠釀「人類預期壽命縮短」男比女折壽更多　美國男少活2.2年最慘

新加坡「日增1939例」再創新高　連6天破千！接種率逾80%也難擋

要去迪士尼玩擺臭臉？　小女孩「眉頭一皺」竟賺到217萬

脫歐後深耕印太　英國「里契蒙號巡防艦」通過台灣海峽

食材荒！美國肯德基「無雞可炸」珍珠奶茶沒珍珠　蟹肉暴漲590％

台灣冷凍釋迦銷日本　中國禁釋迦後日人網購量「增2到3倍」

德大選出口民調得票率緊張　梅克爾所屬政黨可能落馬

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

快訊／德國變天！　左翼社民黨「1.6%險勝」擊敗梅克爾政黨

梅克爾接班人得票率跌破「二戰以來最差成績」　德國2小黨成關鍵

接種率破7成疫情仍失控！南韓「昨增2383例」...將開放青少年打BNT

新冠釀「人類預期壽命縮短」男比女折壽更多　美國男少活2.2年最慘

新加坡「日增1939例」再創新高　連6天破千！接種率逾80%也難擋

要去迪士尼玩擺臭臉？　小女孩「眉頭一皺」竟賺到217萬

脫歐後深耕印太　英國「里契蒙號巡防艦」通過台灣海峽

食材荒！美國肯德基「無雞可炸」珍珠奶茶沒珍珠　蟹肉暴漲590％

台灣冷凍釋迦銷日本　中國禁釋迦後日人網購量「增2到3倍」

德大選出口民調得票率緊張　梅克爾所屬政黨可能落馬

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

蘇揆稱國民黨愛台灣是假的　徐巧芯：向神明說「不選第3次」才是假的

廢材亂倒農魚塭如「32座標準泳池」　環保蟑螂狠撈7千萬下場曝

快訊／男登能安縱走墜「60公尺深」山谷！頭部重創無生命跡象

陳柏惟堅持台語質詢嗆「部長你好鴨霸」　 當場惹怒邱國正

劉揚偉現身鴻海獎學鯨成長營　傳授創業心法、拋成功2條件

遼寧一公司因大限電「發生煤氣洩漏 」　23人中毒送醫

最有錢／台股遇秋「劫」！危機入市必勝SOP？Q4搶佈局

大燕麥片75元起！可鹽可甜、沖泡就能吃　還能煮超豪華螃蟹粥

數位五倍券落後紙本　金管會要和電支、銀行業加把勁！

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

國際熱門新聞

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

女上酒吧5分鐘路程遇襲亡　震驚英國

情侶車震嗨到滑落山坡　兩人脫光黏緊緊

虎鯊猛咬！他見1條腿漂走低頭崩潰

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈

美國發「紙荒」　好市多祭衛生紙限購令

梅克爾為何卸任？德國關鍵選戰QA一次看

即／德國變天！梅克爾政黨落敗

瑞士贊成同婚票勝　全球第30個彩虹國

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

MLB棒球場驚傳命案！ 母子3樓高墜地斃命

德大選出口民調得票率緊張　執政黨可能落馬

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

菲律賓規模5.7地震　馬尼拉居民深夜驚醒

更多熱門

相關新聞

等不到復業　酒店妹接客遭下藥失魂：我要被車撞

等不到復業　酒店妹接客遭下藥失魂：我要被車撞

新冠肺炎本土疫情自五月中旬爆發以來，餐飲和旅遊等內需產業幾乎停止營運，即使7月27日疫情警戒調降至第二級，部分民生經濟活動逐步恢復，然而「八大行業」依舊被禁止營業，小姐們眼見復業無期，家庭陷入困頓，有人被迫只好下海賺皮肉錢，有人遠走海外謀生，卻自此音訊杳無。

高中男打BNT尖叫！醫：暈針是人類基因優

高中男打BNT尖叫！醫：暈針是人類基因優

研究：新冠釀「人類預期壽命縮短」

研究：新冠釀「人類預期壽命縮短」

接種率破也80%難擋！新加坡增1939例再創新高

接種率破也80%難擋！新加坡增1939例再創新高

南韓4疫苗數據曝　防護第一台灣打最多

南韓4疫苗數據曝　防護第一台灣打最多

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠疫苗新冠肺炎南韓中秋節秋夕

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

若八大解禁！　醫最想看到這重開

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

台積電怒砍7員工內幕曝　「過於高調囂張」

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

高中生離家房間馬上燒　1家4口困陽台

全聯最新中獎發票名單出爐

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面