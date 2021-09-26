中颱蒲公英強度直逼璨樹！　吳德榮估：將成為今年前三強颱

▲中部颱風蒲公英目前持續增強中。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日2時資訊，中度颱風蒲公英相對位置位於鵝鑾鼻東南東方1770公里海面上，以每小時4轉7公里速度向北北西進行，預測明天2時的中心相對位置將來到鵝鑾鼻東方1690公里之海面。目前持續增強中。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，中颱「蒲公英」在關島西北方海面向北北西前進，通過「海洋熱含量」高的海域，強度持續增強，預測將為今年數2數3，僅次於「璨樹」、與「舒力基」伯仲之間的「強颱」；未來在日本南方海面轉向日本東方海面，無侵台機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，吳德榮也說，根據最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至週二（9/28）北台灣受微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北部雲量多、有局部短暫雨，大台北東側亦偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，中南部最高氣溫仍達35、36度左右；中南部山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。今日各地氣溫：北部22至33度，中部23至36度；南部23至36度，東部21至34度。

最新模式模擬顯示，週三、四（9/29、9/30）太平洋高壓再增強，底層風減弱、水氣減少，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨的機率。週五、六（10/1、10/2）太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降、降雨機率略提高；各地山區午後仍有強對流發展的機率。