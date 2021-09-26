先上下跳再左右搖！今晨全台有感規模5.7地震　氣象局回應了

▲地震報告。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（26日）清晨花蓮發生規模5.7地震，對此，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，此地震初判是屬於隱沒帶地震，但該地區的隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大地震；目前判斷餘震數量偏少，但不排除2天內還是會有規模3-4的餘震發生，請大家不用擔心。

根據氣象局的地震報告，今晨6時21分發生芮氏規模5.7的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度45公里，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣最大震度4級，其他縣市也有1到3級震度，全台有感。

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▼震度圖。（圖／氣象局）



對此，許多網友驚呼，「很有感，上下搖晃有點嚇到」、「嚇死了，褲子沒穿，抱著棉被跑出去」、「桃園超搖..先上下跳了一下就開始狂搖」、「先上下再左右搖」。

對此，陳國昌指出，此地震初判斷是屬於隱沒帶地震，但該地區的隱沒型地震，自1973年以來檢視，數量並不多，而此次為規模最大地震；目前判斷餘震數量偏少，但不排除2天內還是會有規模3-4的餘震發生，請大家不用擔心。

【 第096號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年09月26日06時21分19秒

震央位置：北緯24.32° 東經121.69°

震源深度：45公里

芮氏規模：5.7

相對位置：花蓮縣政府北北東方 37.1 公里 (位於花蓮縣秀林鄉)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級

4級：和平、太魯閣、西寶、鹽寮

3級：秀林、花蓮市、銅門、水璉、西林、磯崎、光復

2級：紅葉、富里

1級：玉里

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：南澳、武塔、南山、冬山、大同

3級：澳花、蘇澳、內城、宜蘭市、頭城

2級：龜山島

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：竹東

3級：五峰、關西、峨眉、竹北市

● 臺中市地區最大震度3級

3級：梨山

2級：烏石坑、臺中市、霧峰、梧棲

1級：大甲

● 南投縣地區最大震度3級

3級：合歡山、奧萬大、信義鄉、玉山

2級：埔里、國姓、竹山、名間、南投市

1級：魚池

● 桃園市地區最大震度3級

3級：三光

2級：桃園市、新屋

● 新北市地區最大震度3級

3級：烏來、新店、新北市、五分山

2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、萬里

1級：石門

● 苗栗縣地區最大震度3級

3級：南庄、竹南、苗栗市

2級：鯉魚潭、三義

● 臺北市地區最大震度3級

3級：信義區

2級：木柵、臺北市

1級：陽明山

● 嘉義縣地區最大震度3級

3級：番路、民雄

1級：大埔

● 雲林縣地區最大震度3級

3級：土庫、四湖

2級：古坑、斗六市、水林

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：長濱、成功、利稻、東河

1級：海端、池上、鹿野、綠島、蘭嶼

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：彰化市、員林、大城

● 嘉義市地區最大震度2級

2級：嘉義市

● 臺南市地區最大震度2級

2級：佳里、七股

1級：東山、楠西、新化、永康、臺南市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：旗山

1級：桃源、甲仙、高雄市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：小琉球