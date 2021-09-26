快訊／蒲公英轉強颱！「睜大眼」高清衛星照曝　挑戰今年風王

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風蒲公英，已經在今天（26日）上午8時增強為強烈颱風。氣象局長鄭明典表示，蒲公英現在結構已經很紮實完整！天氣風險公司天氣分析師歐宗學分析，蒲公英在過去幾天強度持續發展增強，環流型態完整且雲系厚實，有機會與燦樹、舒力基一拚今年西北太平洋最強颱風。

▲從高清衛星雲圖可見蒲公英的颱風眼清晰可見。（圖／RAMMB）

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歐宗學指出，幸好目前的大氣環流不會將蒲公英颱風帶到台灣附近來，未來幾天大致在琉球群島東方海域，就會大角度往北轉東北移動至日本南方海面、逐漸遠離台灣。

▲▼蒲公英持續增強中。（圖／氣象局、RAMMB）



歐宗學分析，蒲公英颱風對台灣天氣不但沒有太大影響，周四以前還持續為台灣帶來水氣較少的東北至偏北風環境，迎風面北海岸至東北角地區雲量稍多一些，但降雨量已經不像前兩天來得那麼多；背風的中南部地區則大多仍維持著晴時多雲穩定天氣，只有下午時段山區仍然容易有熱對流雲系發展，擴散為局部地區帶來短暫雷陣雨，這個時節仍然有旺盛雷雨胞發展機會，登山、戲水、踏青等戶外活動要特別留意下午時的天氣變化。

歐宗學說，周五、周六蒲公英颱風對台灣已無影響，環境風速偏弱且水氣稍微增多，預估北部、東半部地區將有局部短暫陣雨機會，中南部則仍然維持著午後局部短暫雷陣雨的天氣型態；短時間內太平洋高壓勢力可能持續偏強、還沒有明顯的冷空氣南下影響台灣，大家引頸期盼的秋涼還得再等等了。

鄭明典在臉書貼出衛星雲圖，只見蒲公英的颱風眼清晰可見。他表示，蒲公英是北韓給的名稱，國際譯名Mindulle，以前的音譯名稱是「敏督利」，後來覺得蒲公英是多數人能理解的植物名稱，就改了；蒲公英颱風強度周六明顯增強，現在結構已經很紮實完整，它的移動路徑會逐漸往東北。氣象局指出，強颱蒲公英近中心附近最大風速每秒51公尺，朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響。

▼蒲公英對台無直接影響。（圖／氣象局）

