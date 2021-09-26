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日本旅遊碰過「最震撼的事情」　當地人一行為讓他直呼：嚇死

▲▼日本橫濱中華街人潮仍是不減。（圖／路透）

▲到日本旅遊，什麼最讓人震撼，網友齊喊一點，「只有台灣是一直往前衝」。（圖／路透）

網搜小組／趙蔡州報導

日本是許多台灣人首次出國的最佳首選。一名網友在批踢踢分享，多年前與同學一起到日本旅行的經驗，其中印象最深刻的是，有一次準備要過馬路時，發現當地汽車駕駛竟然停下「禮讓行人」，讓他非常震驚，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，他十幾年前第一次跟同學一起去日本旅遊，過程中就像劉姥姥逛大觀園一般，看見什麼都覺得很新奇，其中印象最深刻的，則是當地的交通狀況。

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他說，有一次他們一行人要過馬路時，剛好遇到一輛車子準備要轉彎，如果是台灣習慣，當然是他們停下來等，「結果沒想到車子也停下來了，雙方就這樣你看我我看你，最後還是對方比手勢，請我們先過，嚇死寶寶了」，也讓他好奇「大家在日本，有遇過什麼比這更震撼的事嗎？」

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（圖／記者季相儒攝）

▲有網友表示「在台灣被禮讓，才叫震撼」。（圖／資料照片）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「日本人的禮讓是，我離斑馬線還遠遠的，他們就會停下來，我每次都很不好意思，小跑步趕快過馬路」、「第一次去日本被禮讓真的嚇死了，當下驚訝地呆在那邊想說駕駛是在讓我嗎」、「同樣經歷＋1，車子還在超遠就停下來，真的嚇到我」。

也有許多感嘆「台灣的野蠻駕駛只會叫你不爽移民」、「其他國家的駕駛多半是停下來等，只有台灣是一直往前衝，逼行人快過去」、「一秒知道自己來自未開化地區」、「在台灣被讓才叫震撼」、「20年了台灣還是沒進步」、「我會讓，但我後面的車不會」。

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