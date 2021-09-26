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美國肯德基「無雞可賣」全球供應斷鏈　同業也鬧起糧食荒

美肯德基「無雞可賣」　全球供應斷鏈蘊釀糧食荒

▲美國肯德基因雞肉產品供應不足的供應鏈問題出現無雞到賣情況，不少其他同業也有類似狀況。（圖／肯德基）

圖文／CTWANT

全球在疫情衝擊下，不僅科技業出現零組件缺料狀況，就連食品業也傳出「缺料」，全球著名的速食連鎖店肯德基，出現雞肉產品供應不足「無雞可賣」的窘境，事實上，包括麥當勞、星巴克等許多知名速食連鎖企業，都面臨著原物料供應短缺的問題。

新浪財經報導，美國肯德基出現無雞可炸的情況，甚至菜單上三分之二的食材都供應不足，餐廳營運出現問題與艱難。美國肯德基官方表示，因無骨雞肉供應不足，決定暫時取消該產品的廣告宣傳。另一家全美著名的連鎖炸雞翅速食店Wingstop，近期因雞翅大量缺貨，不得已開發新的雞腿產品做為替代。

根據數據顯示，美國8月份禽類供應量同比減少20%、牛肉儲備同比下降7.7%、豬胸肉儲備同比減少44%，美國肉類儲備瀕臨耗盡，降至2017年以來最低水準。甚至還鬧起了「蟹肉荒」，9月蟹肉價格上漲至每磅50～60美元，遠高於過去五年19～30美元的均價區間，暴漲約590%。

大陸學者宋華表示，新冠疫情暴發之後，基本上耗盡了美國所有的肉類儲備，供應鏈的中斷，物價飆升、生產中斷、收貨延遲等等，都會導致這種肉類的供應商在對肉類價格的操縱。

供應鏈的問題也發生在台灣8月時台灣麥當勞一度宣布有早餐靈魂之稱的薯餅暫停供應，主因是全球航運供貨不穩，薯餅全在海上漂，一直到8月底才恢復正常供應。

類似狀況也發生在香港麥當勞，因供應鏈問題宣佈暫停供應麥脆雞翅。英國更傳出已有1250家麥當勞門店宣佈暫停奶昔的銷售。

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