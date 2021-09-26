疫情阻撓司機員培訓卡關　台鐵局增開培訓室、改採視訊教學

▲台鐵司機員鐵飯碗人人想捧，但受疫情影響，近期培訓也卡關。（圖／記者徐文彬攝）

記者許維寧／台北報導

受疫情衝擊，室內多設有容留人數限制，也影響台鐵司機員培訓作業。台鐵局今天（9/26）表示，去年起即由員工訓練中心會同機務處，於樹林調車場機務大樓增闢司機員專用培訓教室，今年已陸續辦理2期計83人參訓，加上去年於北投員工訓練中心辦理2期，2年間已辦理4期共計180人司機員訓練事宜。

據了解，台鐵司機員訓練所受疫情影響，不少考上司機員的考生還需等候受訓，甚至發生培訓班需配合疫情停課等狀況。台鐵局今天表示，今年9月6日司機員班在完成台北市勞動局申請報備手續後優先復課；並遵守勞動部勞動力發展署所規範的「職業訓練因應covid-19防疫管理指引」規定，除符合教室及寢室容留人數限制外，全部授課講師及工作人員均完成接種疫苗第一劑並滿14天，相關防疫措施也每日填報查驗表備查。

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台鐵局表示，目前員工訓練中心已完成內部講師3期「遠距教學-線上帶領」訓練課程，以視訊教學代用，且衡酌司機員訓練特性，保留充足的實體訓練課程。台鐵局也自去年起增闢司機員專用培訓教室，採專人專地辦班，今年已辦理2期計83人參訓，加上去年於北投員工訓練中心辦理2期，2年間已辦理4期180人司機員訓練事宜。

台鐵局說，目前台鐵局司機員駕照檢定由交通部鐵道局辦理，今年9月已有81名完訓人員申請考照，其中67人已完成學科檢定，其餘14人待鐵道局通知。術科檢定亦有67人通過，預計9月底前可全數取得駕照。

台鐵局說，司機員目前符合列車運行所需，未來由新完成駕照檢定的司機員加入，維持正常運作。