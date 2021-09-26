　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情阻撓司機員培訓卡關　台鐵局增開培訓室、改採視訊教學

火車, 火車駕駛,火車司機,台鐵,台鐵司機,台鐵駕駛（圖／記者徐文彬攝）

▲台鐵司機員鐵飯碗人人想捧，但受疫情影響，近期培訓也卡關。（圖／記者徐文彬攝）

記者許維寧／台北報導

受疫情衝擊，室內多設有容留人數限制，也影響台鐵司機員培訓作業。台鐵局今天（9/26）表示，去年起即由員工訓練中心會同機務處，於樹林調車場機務大樓增闢司機員專用培訓教室，今年已陸續辦理2期計83人參訓，加上去年於北投員工訓練中心辦理2期，2年間已辦理4期共計180人司機員訓練事宜。

據了解，台鐵司機員訓練所受疫情影響，不少考上司機員的考生還需等候受訓，甚至發生培訓班需配合疫情停課等狀況。台鐵局今天表示，今年9月6日司機員班在完成台北市勞動局申請報備手續後優先復課；並遵守勞動部勞動力發展署所規範的「職業訓練因應covid-19防疫管理指引」規定，除符合教室及寢室容留人數限制外，全部授課講師及工作人員均完成接種疫苗第一劑並滿14天，相關防疫措施也每日填報查驗表備查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵局表示，目前員工訓練中心已完成內部講師3期「遠距教學-線上帶領」訓練課程，以視訊教學代用，且衡酌司機員訓練特性，保留充足的實體訓練課程。台鐵局也自去年起增闢司機員專用培訓教室，採專人專地辦班，今年已辦理2期計83人參訓，加上去年於北投員工訓練中心辦理2期，2年間已辦理4期180人司機員訓練事宜。

台鐵局說，目前台鐵局司機員駕照檢定由交通部鐵道局辦理，今年9月已有81名完訓人員申請考照，其中67人已完成學科檢定，其餘14人待鐵道局通知。術科檢定亦有67人通過，預計9月底前可全數取得駕照。

台鐵局說，司機員目前符合列車運行所需，未來由新完成駕照檢定的司機員加入，維持正常運作。

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了
婆婆整天酸窮「還餵臭掉食物」　她不忍了亮驚人年薪
賀軍翔道歉了！　「第三胎是兒子再生」惹怒陸網
金曲歌后斥資300萬　斜槓餐飲！
國光女神海上全裸　「美胸+蜜桃臀」被看光
火龍果皮別丟！升級變身「鮪魚生魚片」　日網驚：入口即化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單親家境差！婆婆整天酸窮「還餵臭掉食物」　她不忍了亮驚人年薪

疫情阻撓司機員培訓卡關　台鐵局增開培訓室、改採視訊教學

強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

長者憂第二劑莫德納副作用強　陳時中：慢性病況不穩要暫緩

陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

大膽放挑逗音樂撩爆正妹主管！ 她心花怒放熱舞回敬秀性感美腿

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

單親家境差！婆婆整天酸窮「還餵臭掉食物」　她不忍了亮驚人年薪

疫情阻撓司機員培訓卡關　台鐵局增開培訓室、改採視訊教學

強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

長者憂第二劑莫德納副作用強　陳時中：慢性病況不穩要暫緩

陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

iPhone 13掃實聯制超麻煩！鄉民激推這功能：很快

丁噹影片外流意外洩彩蛋！　宣布合作「超大咖歌王」...網嗨炸

愛河24小時內2浮屍「河水恐怖轉紅」　環保局回應了

40歲女星懷雙胞胎還超瘦！ 　挺孕肚「四肢纖細」羨煞網：像大學生

台積電主管拚到凌晨3點才回家　甚至睡在工廠　代價是什麼？ 年薪3000萬台幣！

《掃毒3》爆破戲出事「3人被倒塌棚架壓傷」！9天內連續2大型事故

蘇迪曼盃／中華5點全勝擊敗大溪地小組首勝入袋　28日對上德國

詹子賢開轟、陳仕朋敗投候選　兄弟5比3領先悍將

賀軍翔微博道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網：回清朝做太監

周子瑜扮「女特務」帥到粉絲喊：老公！　從「世界最美」變最帥

生活熱門新聞

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

AZ疫苗9／29起陸續配送　第二劑52歲以上打得到

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」靠1件事

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

嫌老婆2萬月子餐太貴！他偷退訂還怒嗆

更多熱門

相關新聞

台鐵成功斷軌遭糾正　採購違失法務部查處

台鐵成功斷軌遭糾正　採購違失法務部查處

台鐵成功站附近軌道去年5月斷軌44公分，一度延誤通報引發爭議，監察院10日通過監察委員陳景峻、葉宜津所提之提案，就台中成功站斷軌事件及軌道檢查車採購之各項違失，糾正交通部台灣鐵路管理局，並將軌道檢查車採購部分移送法務部查處。

台鐵局長找到了！蘇貞昌同意由杜微升任

台鐵局長找到了！蘇貞昌同意由杜微升任

獨／袁淳修曾任星級飯店房務　她悲憶愛徒淚崩

獨／袁淳修曾任星級飯店房務　她悲憶愛徒淚崩

立委提案通過：殉職司機員袁淳修、助理司機員江沛峰入忠烈祠

立委提案通過：殉職司機員袁淳修、助理司機員江沛峰入忠烈祠

司機員袁淳修回家了　14日告別式

司機員袁淳修回家了　14日告別式

關鍵字：

台鐵局司機員

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

4大2小出遊「擺安全座椅」開2台車！阿嬤嗆不去了

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

朱立倫覆電習近平日期「民國」不見了！　他：110什麼鬼？

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面