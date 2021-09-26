　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

▲▼航空業,國籍航空,桃園機場,機場,停機坪。（圖／桃機提供）

▲交通部則於近日公告「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」修正草案，若航空業者受疫情影響暫停航線或暫停後無法復飛，民航局可視其狀況免除航線暫停及復航適用規定（圖／桃機提供）

記者許維寧／台北報導

受新冠肺炎疫情影響不少航空公司國外航線受衝擊、載客量大減，交通部則於近日公告「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」修正草案，增訂第十三條之一第五項，若航空業者受疫情影響暫停航線或暫停後無法復飛，民航局可視其狀況，免除航線暫停及復航適用規定，包括限暫停一年等限制。航空業多樂觀其成，已停飛的航線可能延長停飛期，但應不至於影響現行仍在運作中的航線。

根據現行「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」第三項、第四項規定，民用航空運輸業暫停或終止國際貨運定期航線前，應報請民航局並轉報交通部備查，暫停或終止國際客運定期航線，應於生效60日前檢附乘客處理機制，再報請民航局轉報交通部備查。已經暫停的國際定期航線，得於暫停日開始一年內復航，若逾期未復航，則會視同終止該航線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部則於近日公告修正草案，並增列民用航空運輸業若受疫情影響，致影響營運而有暫停航線或暫停航線無法復航，民航局得視民用航空運輸業受影響情形，免除第一項至第四項全部或一部規定之適用及期限。代表航空業者停飛，若修法未來可望不受停飛期一年之限制。

交通部航政司說明，目前已經於9月中旬公告修正草案廣納各界資訊，待徵詢完各界意見，將進入法治程序審理，若順利預估最快年底前就可以上路。若規定確實修正，將賦予民航局行政裁量權，視業者資本、營運狀況而定給予航線停飛的時限。

航空業知情人士表示，疫情發生以來客流量不多的航線不少已由航空公司停飛，另有部分航線則是靠貨運在支撐營運，還有部分的重要航線如飛巴黎、倫敦等則是虧錢也要營運，主要還是端視貨運需求和至少維持一定的旅客運輸功能，「至少讓旅客可以回來。」

知情人士也說，疫情影響至今，航空公司或多或少都已經視狀況停飛部分航線，目前未停飛的航線也多是評估後仍有需求，因此該規定即便修正，主要是針對已經停飛的航線有機會展延期限，而不會應此停掉更多航線。

長榮航空表示，因應疫情挑戰，長榮航空全力配合政府各項防疫政策，也盡力維持骨幹航線，以提供國人返台、出國就學及工作的需求。惟世界各國均實施嚴格檢疫與境管措施，以致客運需求呈斷崖式衰退，多條國際航線已被迫暫停營運，因此曾多次向航空運輸同業公會及民航局反映困難。長榮航空樂見交通部願修正該項法案，除可保留航空公司航線經營權，也有利於後疫情時代之航線彈性規劃。中華航空則表示，樂觀其成，亦感謝主管機關修訂相關法規以符時宜。
 

►妙法！3分鐘讓衣服變平整

ET快訊
虎鯊猛咬！他逃死回頭驚見「一條腿海上漂」　低頭看崩潰：是我的
澎恰恰欠巨債是「性格缺失」　心理師分析：內心有黑洞
武俠片名導胃癌逝世　醫揭「4大初期症狀」：超易忽略
快訊／前立委馮滬祥癌逝　享壽73歲
女網紅挑戰「禁洗髮精100天」　超狂對比照曝光
小鬼曾算命「代表作爆紅時間」　吳宗憲揭意外巧合
女星拉小提琴「2側肩帶滑下」掉胸口　觀眾全都錄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

長者憂第二劑莫德納副作用強　陳時中：慢性病況不穩要暫緩

陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

24歲男打AZ後心肌炎！指揮中心曝「通報狀況」坦言：這不是第1例

台灣4天本土零確診！　陳時中曝「中秋連假觀察期」

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

修電鋸換墊片250元...阿伯嫌貴　老闆玩笑「吃掉免錢」他秒吞下

曹格愛女Grace 11歲超正模樣曝！　「招牌包子臉消失」羞笑變少女

大膽放挑逗音樂撩爆正妹主管！ 她心花怒放熱舞回敬秀性感美腿

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

邵雨薇穩交吳慷仁曝「20歲時想生棒球隊」　連俞涵「10歲就決定不生」：不會讓步的！

強颱「蒲公英」捲長浪、西半部防秋老虎　一圖看懂未來一週天氣

交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

拒付40萬學費！19歲女大生「嗆爸媽自私」網戰爆　醫點出家長1問題

GOMAJI、ibon都來了！台中購物節超吸金　實體、虛擬廠商加入

兩劑疫苗打9成才建議「戶外脫口罩」　感染科權威曝唯一考量

長者憂第二劑莫德納副作用強　陳時中：慢性病況不穩要暫緩

陳時中透露「口罩鬆綁規劃」　戶外、室外能保持社交距離優先解禁

苦等不到第二劑莫德納！陳時中：過兩天會配送108萬劑

24歲男打AZ後心肌炎！指揮中心曝「通報狀況」坦言：這不是第1例

台灣4天本土零確診！　陳時中曝「中秋連假觀察期」

高雄驛回歸中軸線！　蔡英文：這裡是我小時候記憶所在

疫後旅遊振興補助　「加倍愛桃園」89萬人上網登錄

外流激戰片！他IG喊價「一部10萬」：歡迎私…害前女友崩潰慘了

戴培峰超前安、黃恩賜提前退場　悍將2局2比1兄弟

高市早苗挺台、崇拜蔡英文！卻對南韓超強硬：應阻止在獨島興建設施

虎鯊猛咬！他逃死回頭驚見「一條腿海上漂」　低頭看崩潰：是我的

把妹遭追打黑狗「頭受傷包紮」　哀怨回家討拍笑翻網：還好臉沒事

吉力吉撈阻殺有點慘　葉總提出不同觀點

府上看牙！上海商銀贊助全台22縣市　3大族群受惠

德大選開始投票！梅克爾執政16年將卸任　年輕人「只知道這個總理」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

AZ疫苗9／29起陸續配送　第二劑52歲以上打得到

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

不是疫苗！醫曝「台灣永遠會清零」靠1件事

女友貼心幫叫晚餐！外送員看地址傻眼

快訊／06：21花蓮規模5.7地震　最大震度4級

先上下再左右搖！今晨規模5.7地震　氣象局回應了

正妹跑趴一夜情！男友冷回：妳一定很爽

報關業被重罰嚴查　海外包裹卡關

7旬翁新婚「嗨到猝死」！子女一聽告繼母

「翁達瑞」真實身分曝　網驚呼：不單純

蒲公英「開眼」估今轉強颱　清晨最低溫18.2度

清晨地震為何國家警報沒響？氣象局給答案

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊航空業賠錢飛　交通部擬修法放寬「停飛期一年」限制

疫情衝擊航空業賠錢飛　交通部擬修法放寬「停飛期一年」限制

新冠肺炎疫情將屆滿2年，受疫情影響不少航空公司航線受衝擊、載客量大減，但為了維持航線經營權僅能賠錢飛。交通部則於近日公告「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」修正草案，增訂第十三條之一第五項，若航空業者受疫情影響而暫停航線或暫停後無法復航，民航局可視其狀況，免除航向暫停及復航的適用規定，包括以暫停一次為限、限暫停一年等限制。

染疫機師違規　民航局重罰40萬

染疫機師違規　民航局重罰40萬

長榮搶攻五倍券商機　6酒店合推「滿千送百」優惠方案搶市

長榮搶攻五倍券商機　6酒店合推「滿千送百」優惠方案搶市

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

長榮酒店五倍券加碼出爐　0元現金爽住6500雙人房　

桃機南跑道整建後重啟　今恢復雙跑道起降

桃機南跑道整建後重啟　今恢復雙跑道起降

關鍵字：

停飛長榮航線巴黎

讀者迴響

熱門新聞

家長拒繳學費！19歲女大生轟：40萬看清你們

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

五倍券1:1變現金　內行爆穩賺內幕超暗黑

12歲爆紅！大咖女星慘遭「3男綁架深山性侵」

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！

混血網紅「上圍漲到L」巨到驚人

快訊／06：21地牛翻身　台北明顯搖晃

4大2小出遊「擺安全座椅」開2台車！阿嬤嗆不去了

無套換妻！水果商激戰嫩妹「來不及拔出」下場曝

17歲高中生當爸　養3年才知不是親生

朱立倫覆電習近平日期「民國」不見了！　他：110什麼鬼？

小鬼展覽倒數　峮峮背影惹心疼

更多

最夯影音

更多
交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望

交流道「無視大車」不打燈強切入　三寶下場曝！網喊：沒有讓我失望
陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

屈中恆突冒「在座的各位都是垃圾」　嚇到吳怡霈..他趕緊解釋

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

悠哉阿伯路中央「慢慢騎車」看風景 後方駕駛撞上傻眼...畫面引網論戰

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面