交通部擬修「停飛期一年」規定　航線經營權可望保留、最快年底上路

▲交通部則於近日公告「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」修正草案，若航空業者受疫情影響暫停航線或暫停後無法復飛，民航局可視其狀況免除航線暫停及復航適用規定（圖／桃機提供）

記者許維寧／台北報導

受新冠肺炎疫情影響不少航空公司國外航線受衝擊、載客量大減，交通部則於近日公告「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」修正草案，增訂第十三條之一第五項，若航空業者受疫情影響暫停航線或暫停後無法復飛，民航局可視其狀況，免除航線暫停及復航適用規定，包括限暫停一年等限制。航空業多樂觀其成，已停飛的航線可能延長停飛期，但應不至於影響現行仍在運作中的航線。

根據現行「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」第三項、第四項規定，民用航空運輸業暫停或終止國際貨運定期航線前，應報請民航局並轉報交通部備查，暫停或終止國際客運定期航線，應於生效60日前檢附乘客處理機制，再報請民航局轉報交通部備查。已經暫停的國際定期航線，得於暫停日開始一年內復航，若逾期未復航，則會視同終止該航線。

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交通部則於近日公告修正草案，並增列民用航空運輸業若受疫情影響，致影響營運而有暫停航線或暫停航線無法復航，民航局得視民用航空運輸業受影響情形，免除第一項至第四項全部或一部規定之適用及期限。代表航空業者停飛，若修法未來可望不受停飛期一年之限制。

交通部航政司說明，目前已經於9月中旬公告修正草案廣納各界資訊，待徵詢完各界意見，將進入法治程序審理，若順利預估最快年底前就可以上路。若規定確實修正，將賦予民航局行政裁量權，視業者資本、營運狀況而定給予航線停飛的時限。

航空業知情人士表示，疫情發生以來客流量不多的航線不少已由航空公司停飛，另有部分航線則是靠貨運在支撐營運，還有部分的重要航線如飛巴黎、倫敦等則是虧錢也要營運，主要還是端視貨運需求和至少維持一定的旅客運輸功能，「至少讓旅客可以回來。」

知情人士也說，疫情影響至今，航空公司或多或少都已經視狀況停飛部分航線，目前未停飛的航線也多是評估後仍有需求，因此該規定即便修正，主要是針對已經停飛的航線有機會展延期限，而不會應此停掉更多航線。

長榮航空表示，因應疫情挑戰，長榮航空全力配合政府各項防疫政策，也盡力維持骨幹航線，以提供國人返台、出國就學及工作的需求。惟世界各國均實施嚴格檢疫與境管措施，以致客運需求呈斷崖式衰退，多條國際航線已被迫暫停營運，因此曾多次向航空運輸同業公會及民航局反映困難。長榮航空樂見交通部願修正該項法案，除可保留航空公司航線經營權，也有利於後疫情時代之航線彈性規劃。中華航空則表示，樂觀其成，亦感謝主管機關修訂相關法規以符時宜。

