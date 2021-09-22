疫情衝擊航空業賠錢飛　交通部擬修法放寬「停飛期一年」限制

▲交通部擬修法，若業者受疫情影響停飛部分國際航線，可不受一年期限制。示意圖，非當事業者。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

新冠肺炎疫情將屆滿2年，受疫情影響不少航空公司國外航線受衝擊、載客量大減，但為了維持航線經營權僅能咬牙賠錢飛。交通部則於近日公告「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」修正草案，增訂第十三條之一第五項，若航空業者受疫情影響而暫停航線或暫停後無法復航，民航局可視其狀況，免除航線暫停及復航的適用規定，包括以暫停一次為限、限暫停一年等限制。

2019年底受新冠肺炎疫情影響，各國均採取嚴格邊境防疫管制措施，連帶衝擊國際航空旅運需求，對此，航空公司不得縮減營運規模、暫停部分國際航線，以減少損失。國際民用航空組織（ICAO）則因應新冠肺炎疫情，建立「預防和管理民用航空衛生事件之合作安排（CAPSCA）」，並提案建議有條件保留業者航線經營權，以協助渡過難關。

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根據現行「民用航空運輸業管理規則第十三條之一」第三項、第四項規定，民用航空運輸業暫停或終止國際貨運定期航線前，應報請民 航局並轉報交通部備查，暫停或終止國際客運定期航線，應於生效60日前檢附乘客處理機制，再報請民航局轉報交通部備查。已經暫停的國際定期航線，得於暫停日開始一年內復航，若逾期未復航，則會視同終止該航線。

交通部則於近日公告修正草案，並增列民用航空運輸業若受疫情影響，致影響營運而有暫停航線或暫停航線無法復航，民航局得視民用航空運輸業受影響情形，免除第一項至第四項全部或一部規定之適用及期限。代表航空業者停飛，若修法未來可望不受停飛期一年之限制。

交通部航政司說明，目前已經於9月中旬公告修正草案，目前正在廣納各界資訊。若修法，將會賦予民航局行政裁量權，視業者資本、營運狀況而定給予航線停飛的時限。

航政司說，待徵詢完各界意見，就會送入交通部法治程序審理，若順利預估最快年底前就可以上路。

民航局則表示，該條若修正將不影響消費者權益，航空公司於暫停航線前仍須檢附停飛後的處理機制，包括為乘客安排處理方式或補償措施、機票退費機制、乘客諮詢服務等仍不受影響。