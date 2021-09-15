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睽違近一年！桃機南跑道整建後重啟　今恢復雙跑道起降

▲桃園機場南跑道完成修繕，今開放班機起降。（圖／桃園機場公司提供）

▲桃園機場南跑道完成修繕，今開放班機起降。（圖／桃園機場公司提供）

記者許維寧／台北報導

桃園國際機場於疫情期間推動整建工程，今年八月南跑道（05R/23L）完成刨鋪工程，並經開放前檢查和飛行測試，今天（9/15）桃機公司表示重新開放航機起降南跑道，首架航班長榮BR-6030航班（機型：B777-200）已於10時07分順利降落，並由另一架長榮航班BR-801航班（機型：A330-200）接續起飛，桃機也正式恢復雙跑道起降。

桃機南跑道於今年八月間完成刨鋪工程，今日上午重新開放航機起降，讓桃機順利恢復雙跑道運作。機場公司表示，目前也正規劃建立跑道歲修及月保養機制，以系統化、預防性維護跑道及場面設施，確保鋪面狀態穩定及航機起降安全。

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機場公司總經理但昭璧今前往南跑道視察。但昭璧說，去年完成北跑道整建後，持續推動南跑道及週邊滑行道刨鋪整建，歷時11個月於今日重新開放使用。工程團隊因應飛機重壓以及扭轉，針對部分底層鬆軟區域開挖2公尺深進行換土。跑道恢復起降後道面狀況正常良好。未來針對跑道、空側等任何可能發生的危害，都會立即檢視，同時做預防性處理。

桃園機場公司董事長林國顯則指出，疫情前平均每日起降航班超過700架次，以往過年尖峰期間更高達近800班次，相當擁擠；過去站在營運前提下，南北跑道及滑行道系統的整建須以分區、分階段進行，相當費時。

林國顯也表示，整體桃園機場空側跑滑道系統，除了南北跑道已經完成整建外，其餘滑行道預計將在2022年全部完成，將可提升航管作業效率和航機運行空間，提升飛航安全。

林國顯談到，本次修繕也特別針對負荷較高的4條入口滑行道及跑道兩端各100公尺以剛性道面重建。機場公司也正配合民航局徵收北側用地，作為興建第三跑道、貨運園區及衛星廊廳等設施腹地，搭配2019年底完工的民航局桃園機場塔台可提供40萬架次以上航班服務能量，將可提供未來20年桃園機場逐步成長的航機管制、機坪調度與航廈旅客成長服務需求。

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