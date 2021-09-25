　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

▲北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」 藝術音樂嗨翻石門草里漁港。（圖／新北市農業局提供）

▲北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」，藝術音樂嗨翻石門草里漁港。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今晚的草里漁港很文青！新北市政府漁業及漁港事業管理處與朱銘美術館攜手推出的「北海夜金閃閃-瘋草里大咬運動會」於今（25日）閃亮登場，由農業局長李玟帶領現場民眾一起大跳「大咬運動操」，為一連串精彩活動揭開序幕。

農業局長李玟表示，新北市是本島漁港最多的城市，為了活化漁村、看見地方創生能量，市府持續創造漁港特色、改善漁港環境。自今年5月新冠疫情升級爆發迄今，正因全台人民齊心抗疫，疫情逐漸趨緩，歡迎大家持續做好防疫措施，一起來草里漁港體驗垂釣樂趣、欣賞藝術和漁港的人文景觀。

▲北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」 藝術音樂嗨翻石門草里漁港。（圖／新北市農業局提供）

▲石門草里漁港舉辦「魚樂人生釣魚體驗活動」。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，這次活動規劃更結合了在地文化、環境教育和藝術教育，希望遊客到草里漁港不只認識釣魚這項運動、改變對傳統漁港的想像和印象。

漁業處表示，此次活動結合藝術裝置和漁港特色，透過運動會般的活動接力賽，在草里漁港舉辦「魚樂人生釣魚體驗活動」、「魚兒選美」、「瘋草里音樂派對」、「手作工作坊」、「北海岸藝術之旅」及「HiHi市集」等精彩活動，從9月25日到10月17日的每周六、日下午3點至晚上7點，連續四個周末活動滿滿。

▲北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」 藝術音樂嗨翻石門草里漁港。（圖／新北市農業局提供）

▲石門草里漁港「北海岸藝術之旅」及「HiHi市集」。

漁業處說，除釣魚體驗活動、手作工作坊及北海岸藝術之旅有報名人數限制外，其他活動均歡迎大家在符合現場防疫規範下自行到場參加。還邀請奪下今年義大利波隆那書展拉加茲獎「故事類」首獎的插畫家林廉恩創作溫暖人心的「草里ㄟ家」壁畫及藝術家王俊豪超可愛的「大咬貓」裝置藝術。

今年北海岸最好玩的「魚樂人生釣魚體驗活動」共有8個場次：9/25、9/26、10/2、10/3、10/9、10/10、10/16、10/17，現場不僅提供釣竿等設備使用，還會邀請專業釣魚達人協助，目前網路報名部分9/25、9/26、10/2、10/3等首波4場次已全數額滿。

未報名成功的朋友們不必灰心，活動期間每日仍有30組名額供現場報名，沒有釣魚經驗也能輕鬆上手，活動全程免費，還有精美禮物。同時，「新北市政府農業局-稼日蒔光」臉書上同時舉辦「魚兒選美」打卡活動，照片按讚數最高的前3名，即可獲得特色禮物。

▲北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」 藝術音樂嗨翻石門草里漁港。（圖／新北市農業局提供）

▲石門草里漁港「手作工作坊」、「瘋草里音樂派對」。

【更多新聞】

瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救

快訊／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救

快訊／梅花鹿突闖台2線！對決紅牌重機吐血亡　騎士夫妻慘摔送醫

瑞芳電動自行車大盜抓到了　專偷移工「吃定語言不通」不報案

台大驚世逆子為300萬「縱火嗆母爆頭掐死」　檢：泯滅人性求重判

►終極「美齒」秘訣來了！

ET快訊
7旬翁新婚一個月「嗨到猝死」！子女辦完後事把繼母告上法院
嫌老婆2萬元月子餐太貴！他偷退訂還嗆「自以為大小姐」
瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救
快訊／第56屆廣播金鐘獎完整得獎名單出爐！
黑澀會美眉李又汝脫了！火辣比基尼炸出雙球
快訊／張亞中「恐怖票數」曝光　有望續攻台北、高雄市長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

國民黨黨主席暨21全黨代表選舉　朱立倫台南得票率53.24％

向人間國寶致敬　文化部授證14位傳統藝師

嘉南大圳驚見「半裸女浮屍」！下半身未著衣褲…全身腫脹身份待查

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

買房領退休金整修慘遇「裝潢蟑螂」　工程做不到6成！業者拿百萬失蹤

月球別跑啊！中秋節模型「罷工」　馬路上失控狂滾...陸2男賣力猛追

烏克蘭「長髮公主」30年沒剪過頭　每周只洗一次！造就2m柔順金髮

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

危雞四伏！「三寶過馬路」險遭輾　縮車底發抖...見車停尖叫逃路邊

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

國民黨黨主席暨21全黨代表選舉　朱立倫台南得票率53.24％

向人間國寶致敬　文化部授證14位傳統藝師

嘉南大圳驚見「半裸女浮屍」！下半身未著衣褲…全身腫脹身份待查

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

審計部點名！台中補習班僅37%合格　市府：去年裁罰14件

台南推動「囤房稅」草案有配套　不會使稅負增加轉嫁至房租上

78家「嘉市好店」出爐！市府10月底普發2000+購物節　振興經濟

台南第2場就博會吸引大批人潮應徵　黃偉哲：求職成功勞資雙贏

維密超模自曝反覆長痘辛酸史！靠3招秘訣成功告別下巴痘、閉口

文化興市，藝術建城　2021上海城市空間藝術季開幕

錯過2次龍舟比賽…《全明星1》藍隊「合體胡宇威練習」！粉嗨翻

路透社：溫和的朱立倫「領導台灣反對黨」　承諾與中國重啟對話

《鬼滅》電影版日本首度電視播！廣告太多網罵爆「無限列車→各站停車」

2加國公民結束1019天拘留「抵達加拿大」！總理親自到場接機

12歲女童偷偷撿回收賣錢！員警聽「背後原因」鼻酸：媽媽騙了她

北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」　藝術音樂嗨翻石門草里漁港

雷／金高銀、安普賢進度太快！「嘿咻細胞慫恿解釦」約會DAY1到他家

曾下巴潰爛流浪街頭險死　比特犬「露舌賣萌」收服新媽獲幸福狗生

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

嘉南大圳驚見半裸女浮屍！腫脹難辨身分

騎士驚見小貨車右轉　急剎犁田頭部重創不治

花蓮瑞穗大火　木造民宅10分鐘燒光

國民黨黨主席選舉投票率約6成

朱立倫台南得票率53.24％

平鎮國中師生巧思　塑膠瓦楞板化身防疫利器

台南新順里鄰里公園煥然一新

台電退役材料再創新機　木棧板、橫擔成手作花架

預見台南交通共識營

台南推動「囤房稅」草案有配套

屏東警察3好4S行動　扶長輩下車打疫苗被讚爆

台中補習班僅37%合格遭點名　市府：去年裁罰14件

78家「嘉市好店」出爐　市府出大絕振興經濟

瘋草里大咬運動會　藝術音樂嗨翻草里漁港

更多熱門

相關新聞

瑞芳象鼻岩1釣客落海溺斃　6人獲救

瑞芳象鼻岩1釣客落海溺斃　6人獲救

新北市瑞芳區象鼻岩今（25日）晚間6時許傳出落海意外，1名50多歲黃男釣客前往暗礁渡海時，因繩索突斷裂落海，隨後被釣友拉至礁岩上，已無呼吸心跳。6名釣客受困在礁岩等待救援，空勤直升機於晚間8時許已將黃男吊離現場後，將他送往瑞芳礦工醫院搶救仍宣告不治；救難人員拋繩索吊掛順利將6名釣客救回。

即／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救

即／瑞芳象鼻岩1釣客遭狂浪捲吞溺斃　6人困礁岩待救

即／梅花鹿突闖台2線　對決紅牌重機吐血亡

即／梅花鹿突闖台2線　對決紅牌重機吐血亡

瑞芳電動自行車大盜抓到了　專偷移工原因曝

瑞芳電動自行車大盜抓到了　專偷移工原因曝

新北+0　侯友宜：Delta侵入社區告一段落

新北+0　侯友宜：Delta侵入社區告一段落

關鍵字：

新北石門草里漁港垂釣

讀者迴響

熱門新聞

1方式「2分鐘完成」紙本五倍券預訂：不用到超商人擠人

印度神童新預言「天異象」衝擊中國　下波災難震驚世界

《與惡》排第二！「最強台劇」網答案超一致

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

阿Ken突宣布：可以結婚了　「視訊親吻照曝光」

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

蒲公英大轉彎大雨彈襲！半台灣變天

屈中恆頒獎一半...突喊：在座各位都是垃圾　吳怡霈嚇傻

國民黨主席結果出爐　朱立倫8萬5163票當選

印度神童預言　這一次講中股災

紙本五倍券預訂今開跑「別忘健保卡！」　官網、超商攻略一次看

7-11最新中獎發票名單出爐

好食券「使用方式」公布了！精選7題QA解惑

工程師惹禍！118校學習歷程檔案消失救援中

更多

最夯影音

更多
徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦

徐若瑄「揪王力宏違規聚餐」道歉：不再發生　為戲增重7kg⋯張鈞甯背她爬樓梯好辛苦
直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

直線7秒抖暴！她「扭身體+聲控」　瘋狂念穩定咒語...車身奇蹟通過

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

男超車不爽被叭...惡意逼車擋路　下車「安娜」！騎士女友嚇：別吵架

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

狗探頭車窗外兜風「挨罰3000元」 飼主收通知驚：天啊！這樣會罰？

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面