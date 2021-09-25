▲北海夜金閃閃「瘋草里大咬運動會」，藝術音樂嗨翻石門草里漁港。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今晚的草里漁港很文青！新北市政府漁業及漁港事業管理處與朱銘美術館攜手推出的「北海夜金閃閃-瘋草里大咬運動會」於今（25日）閃亮登場，由農業局長李玟帶領現場民眾一起大跳「大咬運動操」，為一連串精彩活動揭開序幕。

農業局長李玟表示，新北市是本島漁港最多的城市，為了活化漁村、看見地方創生能量，市府持續創造漁港特色、改善漁港環境。自今年5月新冠疫情升級爆發迄今，正因全台人民齊心抗疫，疫情逐漸趨緩，歡迎大家持續做好防疫措施，一起來草里漁港體驗垂釣樂趣、欣賞藝術和漁港的人文景觀。

▲石門草里漁港舉辦「魚樂人生釣魚體驗活動」。

朱銘美術館館長賴素鈴表示，這次活動規劃更結合了在地文化、環境教育和藝術教育，希望遊客到草里漁港不只認識釣魚這項運動、改變對傳統漁港的想像和印象。



漁業處表示，此次活動結合藝術裝置和漁港特色，透過運動會般的活動接力賽，在草里漁港舉辦「魚樂人生釣魚體驗活動」、「魚兒選美」、「瘋草里音樂派對」、「手作工作坊」、「北海岸藝術之旅」及「HiHi市集」等精彩活動，從9月25日到10月17日的每周六、日下午3點至晚上7點，連續四個周末活動滿滿。

▲石門草里漁港「北海岸藝術之旅」及「HiHi市集」。



漁業處說，除釣魚體驗活動、手作工作坊及北海岸藝術之旅有報名人數限制外，其他活動均歡迎大家在符合現場防疫規範下自行到場參加。還邀請奪下今年義大利波隆那書展拉加茲獎「故事類」首獎的插畫家林廉恩創作溫暖人心的「草里ㄟ家」壁畫及藝術家王俊豪超可愛的「大咬貓」裝置藝術。



今年北海岸最好玩的「魚樂人生釣魚體驗活動」共有8個場次：9/25、9/26、10/2、10/3、10/9、10/10、10/16、10/17，現場不僅提供釣竿等設備使用，還會邀請專業釣魚達人協助，目前網路報名部分9/25、9/26、10/2、10/3等首波4場次已全數額滿。

未報名成功的朋友們不必灰心，活動期間每日仍有30組名額供現場報名，沒有釣魚經驗也能輕鬆上手，活動全程免費，還有精美禮物。同時，「新北市政府農業局-稼日蒔光」臉書上同時舉辦「魚兒選美」打卡活動，照片按讚數最高的前3名，即可獲得特色禮物。

▲石門草里漁港「手作工作坊」、「瘋草里音樂派對」。

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