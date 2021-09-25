瑞芳象鼻岩1人渡海一半「繩索斷裂」落海亡　6釣客受困終於獲救

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區象鼻岩今（25日）晚間6時許傳出落海意外，1名50多歲黃男釣客前往暗礁渡海到對岸時，因繩索突斷裂落海，隨後被釣友拉至礁岩上，已無呼吸心跳。6名釣客受困在礁岩等待救援，空勤直升機於晚間8時許已將黃男吊離現場後，隨後將他送往瑞芳礦工醫院搶救仍宣告不治；救難人員拋繩索吊掛順利將6名釣客救回。

▲瑞芳象鼻岩1釣客渡海「繩索斷裂」落海溺斃，6人受困礁岩驚險獲救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

消防人員表示，該礁岩離岸邊有一個海溝，救災人員無法步行直接接觸患者，暗礁離岸邊約50公尺，需船艇接駁，但浪大無法靠近。6名釣客受困在礁岩高處，無立即危險，浪高海象不佳，後來改用拋繩槍用繩索吊掛救援，在晚上9點多順利全數獲救，所幸無大礙，沒有送醫。

現場1名陳姓釣客表示，受困在礁岩上6名釣客及黃男都是釣友，平時仰賴繩索渡海到對岸礁岩上釣魚，黃男在渡海時，繩索突然斷裂落海，當時有2名釣友跳下海救人，黃男本身不會游泳才不幸罹難。

新北市消防局第六大隊副大隊長林至品表示，象鼻岩沿岸可供釣魚，但離岸就是禁釣區，每次釣友在礁岩結繩，架設繩索，就會剪斷，並拆除岩石上的鋼釘，畢竟民眾的安全才是最重要，後續將針對6名釣客依違反《水域遊憩活動管理辦法》舉發，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

▲50多歲黃男釣客（紅圈）渡海時，因繩索突斷裂落海，隨後被釣友拉至礁岩上，已無呼吸心跳。

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