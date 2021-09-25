趙少康恭喜朱立倫當選　提七大問題「號召韓粉、張粉、江粉歸隊」

▲趙少康恭喜朱立倫當選，提出7大問題呼籲朱立倫上任後改善。（圖／翻攝趙少康臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席選舉結果於25日晚間出爐，朱立倫以8萬5163票當選。中廣董座趙少康透過臉書恭喜對方，並提出7大問題，呼籲朱立倫上任後必須立刻處理。

趙少康表示，恭喜立倫兄當選國民黨主席。從當選的這一刻， 朱立倫就要挑起改革國民黨、團結國民黨的重擔！這次主席選舉有四位優秀的黨內同志挺身而出，證明大家對國民黨的未來仍然充滿期待，更清楚國民黨必須提升戰力與轉型，才能成為推動國家前進的力量。

趙少康說，歷經激烈一戰、估計超過5成的投票率，立倫兄脫穎而出，未來的路只能說任重道遠，除了恭喜，更多的是期許。他認為，當前國民黨有7大問題，朱主席上任後必須立刻處理：

1、國民黨必須轉型成一個積極的戰鬥體，要時時發揮戰鬥藍的精神。

2、改變黨員結構，40歲以下年輕人比例要提高到至少30%。符合台灣整體成年人口比例。

3、兩岸政策要與時俱進，要以台灣2300萬人利益為核心。要用人民聽得懂的話說明清楚。

4、2022、2024選舉要贏，要有透明公平的提名辦法，為黨、為國家找到最好的人才。

5、團結才能打勝仗，要有容乃大，要號召韓粉、張粉、江粉全部歸隊。

6、張亞中教授能在這麼短時間竄起，得票數又這麼高，朱立倫必須探究原因，做為參考。

7、江啟臣擔任黨主席一年多來，國民黨民調由谷底翻升，朱立倫應該再接再厲繼續提升，並完成10月23日罷免陳柏惟及12月18日反萊豬等四大公投的政治任務。

趙少康強調，歷經激烈選戰，團結、團結、再團結，是朱主席的當務之急。期待國民黨再起，為國家與人民福祉強力監督民進黨，祝福國民黨、祝福中華民國。

其他人也看了這些...

►國民黨主席結果出爐 朱立倫8萬5163票當選、投票率50.71％

►分析／朱立倫狂奪8.5萬票 勝選黨主席3大原因曝光

►朱立倫選票領先橫掃19區 張亞中拿下新竹金門...北市僅輸1.48％