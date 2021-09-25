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We愛短片大賽台灣動畫《河豚》奪金！導演黃秉安：這是一趟療癒之旅

▲黃秉安動畫作品《河豚》。

記者蔡紹堅／台北報導

第五屆「We愛・兩岸青年短片大賽」今（25日）舉辦頒獎典禮，金獎由台灣導演黃秉安（擺擺）的動畫作品《河豚》獲獎。《河豚》述說的是黃秉安的父親在她人生中的缺席，長達10個月的創作過程，是她對過往記憶的一次整理，也是一趟自我療癒之旅。

黃秉安今年從實踐大學媒體傳達設計學系畢業，《河豚》從她大學一年級時就已經開始構思，但卻到大四這一年才開始著手創作，黃秉安表示，這部作品述說的是父母離異之後，父親在她人生中缺席的記憶，「每次想起這段記憶就會感到很痛苦，所以我一直沒有勇氣真正踏出第一步，到了大學四年級這一年，才感覺自己準備好了，有足夠的勇氣啟動這部作品。」

▼黃秉安（中）獲得本屆大賽金獎。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼第五屆We愛兩岸青年短片大賽台灣導演黃秉安奪金。（圖／記者蔡紹堅攝）

《河豚》這部作品的命名有很深的含義，黃秉安指出，小時候她第一次聽到「河豚」這種生物時，感到非常好奇，拜託很會畫圖的父親畫給她看，父親於是拿了一張A4紙，在紙的最左上角畫了一隻小小的河豚，「這張紙我一直留著，現在回想才發現，這張紙就跟爸爸一樣，除了左上角小小的河豚，留了一大片空白給我。」

黃秉安提到，《河豚》的創作大概花了10個月，這個過程對她來說，不只是單純的創作，也是對過往記憶的一次整理，更是一趟自我療癒之旅。，「《河豚》這部作品的英文片名Bruise是『瘀青』的意思，完成這部作品之後，我好像真的可以感覺到，心裡面的『瘀青』慢慢化掉了。」

黃秉安還說，她雖然想讓父親看看《河豚》，但卻沒有勇氣與父親聯絡，所以希望這部作品獲獎之後，有機會能被父親主動看見，「讓他知道我心裡面的話。」

▼今年大賽頒獎典禮在上海、台北共同舉行。

▲第五屆「We愛．兩岸青年短片大賽」今天在上海和台北兩地共同舉辦頒獎典禮。（圖／記者趙禕攝）

「We愛・兩岸青年短片大賽」是由兩岸青年創作者攜手打造的賽事品牌，但今年受疫情影響，台灣的參賽者大多無法赴上海領獎，《東森新媒體ETtoday》作為大賽戰略夥伴，特別邀請了參賽者進入攝影棚，透過視訊的方式參加頒獎典禮，並由執行董事邱珮琳與社長陳國君頒獎。

對於獲得本次大賽的金獎，黃秉安感到相當意外，她說，這是因為其他的參賽者都很有實力，作品也都非常有創意，「感謝評審們的肯定。」

另外，黃秉安還提到，過去大賽都會邀請台灣的參賽者赴上海，讓兩岸的參賽者交流、上課，還有一起創作短片，今年受到疫情影響，參賽者們改成透過網路進行交流，雖然也有很多收穫，但仍感到有點可惜，「希望疫情過去之後，能有機會親自造訪上海，見一見大家。」

第五屆「We愛・兩岸青年短片大賽」的銅獎由台灣導演譚棨茼以作品《潘妮媽媽說不可以》獲獎；銀獎由大陸導演勒中海以作品《鳳蓮》獲獎；金獎由台灣導演黃秉安以作品《河豚》獲獎；壓軸獎項「We愛獎」由大陸導演魏江幸、執行導演鄭焯良以作品《情書》獲獎。

►「We愛・兩岸青年短片大賽」第五屆入圍作品

▼銅獎作品《潘妮媽媽說不可以》。

▼銀獎作品《鳳蓮》。

►終極「美齒」秘訣來了！

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