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We愛分享會今登場！東森新媒體ETtoday雲端與兩岸青年創作者交流

▲▼WE愛分享會,兩岸WE愛分享會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「we愛分享會」今（9/24）下午登場，東森新媒體ETtoday透過雲端，由社長陳國君(右圖左)、數位內容發展部副總郭元冲(右圖右)與會分享。（圖／記者徐文彬攝）

記者張惠媛／台北報導

由兩岸青年攜手打造的賽事「We愛・兩岸青年短片大賽」舉辦迄今為第五屆，這些年來已成為兩岸創作者爭相展現自我、發光發熱的舞台，從今年四月開始，優秀的創作者們不畏疫情，歷經五個月的激烈角逐，獲獎作品將於明（25）日揭曉，24日的「we愛分享會」則由戰略夥伴《東森新媒體ETtoday》與兩岸優秀的創作者進行交流分享，更神秘許下未來願景。

▲▼WE愛分享會,兩岸WE愛分享會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲（左）東森新媒體ETtoday社長陳國君、（右）數位內容發展部副總郭元冲。（圖／記者徐文彬攝）

自9/22開始於上海展開為期三天的「We愛交流營」，共60名入圍作品的導演們雲端相聚，在上海和台灣透過線上線下的方式進行交流、分享創作心得，今日的「we愛分享會」東森新媒體ETtoday也以戰略夥伴的身份線上參與，社長陳國君與數位內容發展部副總郭元冲都透過「雲端出席」共襄盛舉，更於分享會最後揭曉「許願池計畫」邀請東森新媒體ETtoday幫青年導演們對「We愛・兩岸青年短片大賽」許願，由上海現場入圍導演協助於許願箱內投入願景紙條，神秘感十足。

郭元冲副總於分享會上表示，東森新媒體ETtoday旗下共有新聞雲股份有限公司、星光雲股份有限公司、寵物雲股份有限公司、電競雲股份有限公司，而東森新媒體ETtoday的優勢更在於擁有豐富的原創內容、「聲林之王」與「料理之王」等大型自有IP，且觸及率高、社群力強，多元經營更是關鍵，旗下FB粉絲專頁「ETtoday新聞雲」更獲牛津大學連4年認證「台灣網媒使用率＋信任度」雙料第一，還是首家獲得玉山獎最佳品牌首獎的新媒體。

▲▼WE愛分享會,兩岸WE愛分享會 。（圖／記者徐文彬攝）

▲兩岸優秀的青年創作者線上齊聚一堂。（圖／記者徐文彬攝）

東森新媒體ETtoday不僅投入許多心力於ATCC產學合作，提供在學學生實習及就業機會，亦多角化發展，與華碩等科技大廠合作，共同開發各項新技術，除此之外，大型原創IP內容也是吸引年輕人的關鍵，由東森集團總裁王令麟大力支持打造的《聲林之王》和《料理之王》更成為年輕人實現夢想的舞台。東森新媒體ETtoday的影響力也讓上海現場的入圍者線上毛遂自薦，目前在北京電影學院就讀導演本科、並以作品《情書》入圍本屆「We愛・兩岸青年短片大賽」的參賽者表示，相當希望可以進入台灣進行創作，並笑稱自己跟搭檔「挺便宜的」，也表示兩人都能導能演、能後期能調色，幾乎全包！ 

▲東森新媒體ETtoday在本屆賽事中以《我的斷手老爸，我的驕傲》入圍，角逐金獎最高榮譽。（影／ETtoday）

今年東森新媒體ETtoday也在本屆賽事中以《我的斷手老爸，我的驕傲》入圍，與其餘59部短片角逐金獎最高榮譽，郭元沖副總強調，雖然過去沒有在戲劇上多加著墨，但東森集團總裁王令麟希望可以開發與年輕人接軌的網路劇，因此也會朝這方向發展、尋找優秀的編劇，但目前疫情關係尚未能預期合作時程，郭元沖副總也指出，東森新媒體ETtoday會做好準備，待疫情結束後，加快腳步促成兩岸合作。

今年的「we愛分享會」邀請東森新媒體ETtoday和大陸影音內容平台bilibili一同參與，分享會上深刻感受到兩岸青年創作者對影像的熱愛，讓兩岸的創作者有更多彼此學習的機會，作為兩岸影人橋樑，「We愛・兩岸青年短片大賽」第五屆將在明日進行頒獎典禮，想要成為下一個「We愛」新星，那就發揮你的創意，站上「We愛・兩岸青年短片大賽」的舞台，走向兩岸、走向國際。

►「We愛・兩岸青年短片大賽」第五屆入圍作品

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

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