第五屆We愛兩岸青年短片大賽台灣導演奪金！王令麟期許兩岸因「We愛」更美好

▲《東森新媒體ETtoday》身為「We愛・兩岸青年短片大賽」戰略合作夥伴，東森集團總裁王令麟致詞期許兩岸因「We愛」更美好。（圖／取自致詞影片）



記者張惠媛／台北報導

第五屆「We愛・兩岸青年短片大賽」歷時五個月激烈較勁，從1200多件參賽作品中挑選出60部優秀的入圍短片，兩岸影像創作者透過作品發聲、渴望角逐今年的最高榮耀，今（25）終於揭曉殊榮！優秀的青年導演齊聚上海世博會博物館WE劇場，並透過線上視訊與台灣的入圍者們一同參與今年度的「We愛盛事」。《東森新媒體ETtoday》更邀請獲獎者進入攝影棚內由執行董事邱珮琳與社長陳國君頒獎，給予優秀的青年創作者鼓勵。

《東森新媒體ETtoday》為戰略合作夥伴，年年都於「We愛・兩岸青年短片大賽」中大力相挺，東森集團總裁王令麟也藉由致詞影片向主辦單位及入圍者們致意，雖然因為疫情的關係兩岸的入圍者無法歡聚一堂，卻無法阻隔兩岸青年文化交流的熱忱，王令麟於致詞中表示：「儘管受到疫情影響，今年參賽作品仍然超過千件，足以看見兩岸青年的創作能力與創造發想力，已到達蓬勃發展階段。身為戰略合作夥伴的東森新媒體ETtoday，心中也是滿滿的感動與感謝。」

▲金獎由台灣導演黃秉安（圖中）的動畫作品《河豚》拿下，《東森新媒體ETtoday》更邀請獲獎者進入攝影棚內由執行董事邱珮琳（左二）與社長陳國君（右二）頒獎。（圖／記者張惠媛攝）



▲黃秉安以《河豚》奪下第五屆「We愛・兩岸青年短片大賽」金獎。（影／主辦單位提供）



本屆60部入圍作品中，有劇情、動畫、紀錄片等多種形式，足見兩岸青年導演們豐沛的創作能量，今年度的銅獎為台灣導演譚棨茼的作品《潘妮媽媽說不可以》；銀獎由大陸導演勒中海《鳳蓮》拿下，出動全家人當演員的大陣仗拍攝，也讓勒中海激動萬分；而金獎則由台灣導演黃秉安的動畫作品《河豚》獲得殊榮，令評審們給予高度讚賞；本屆「We愛・兩岸青年短片大賽」壓軸獎項「We愛獎」則由大陸導演魏江幸、執行導演鄭焯良抱回，獲獎作品《情書》以「愛」為核心理念，呼應「We愛」真諦。

「We愛・兩岸青年短片大賽」是由兩岸青年創作者攜手打造的賽事品牌，舉辦迄今已徵集8000多部優秀作品，擁有導演夢的年輕朋友也透過創作拉近彼此距離，「東森新媒體ETtoday」執行董事邱珮琳在視訊連線中分享：「『We愛・兩岸青年短片大賽』是用愛搭起的平台，兩岸年輕人相互交流，透過彼此互補讓作品發光發亮，也希望未來這些入圍的青年導演們的作品，不只在兩岸間耳熟能詳，也能在國際間發光發亮，我們一起用愛，讓兩岸變更好。」





東森集團在總裁王令麟的帶領之下，不斷致力於兩岸文化交流發展、從「愛」出發，過去二十年來，東森集團持續舉辦兩岸小天使交流活動，協助偏鄉孩子走出台灣、到大陸交流，給予年輕一代更多發展機會與未來的可能，而「We愛・兩岸青年短片大賽」舉辦第五年，年年都有青年創作者在「We愛」舞台上實現自己的夢想，王令麟感性表示：「『We愛・兩岸青年短片大賽』舉辦五年以來，所帶來的成就與貢獻，我這裡就不多贅述。我想說的是，因為有『愛』、才能帶來希望，因為有『愛』、才能創造未來，這也是過去20年，東森集團率先舉辦『兩岸小天使』活動，同時也在台灣的偏鄉學校，默默提供『愛的早餐』，讓資源不足的學童，感受到『愛』是與他們相伴的。」

「We愛・兩岸青年短片大賽」過去五年的成就人人有目共睹，王令麟也分享未來對該賽事的期許：「基於這樣的認知，我們誠摯希望，明年的參賽影片，也能看到扶貧、助貧，還有如何一起『共同富裕』的題材，因為，這裡面會有太多可以激勵人心的小故事。 」身為具有社會責任的「愛的企業」，王令麟不忘初衷，以愛為出發、扶持所有有夢想有實力的年輕人，並希望藉由「We愛・兩岸青年短片大賽」把更多愛的故事傳播出去：「展現兩岸同胞『人人皆有愛』的真諦，同時讓兩岸透過『We愛』而有美好的未來！」

►「We愛・兩岸青年短片大賽」第五屆入圍作品