Snapchat尬抖音…3個多月狂撒31億獎金！　25歲網友爽賺近4700萬

▲Snapchat祭出百萬獎金制度搶用戶。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國社群媒體平台Snapchat為了迎戰中國的短影音平台TikTok（抖音國際板），從去年11月開始祭出每日100萬美元的高額獎金，鼓勵用戶上傳高流量影片，至今已發出超過1.1億美元（約新台幣31億元）。訂閱數超過72.5萬人的卡菈漢就從Snapchat賺進超過163萬美元。

Snapchat為了迎戰中國的短影音平台TikTok，在2020年11月推出全新功能Spotlight，讓用戶可以上傳自製的短影音，甚至祭出每日100萬美元（約新台幣2872萬元）的獎金，幫助Snapchat吸引並留住用戶；根據最新財報顯示，Spotlight的每月活躍用戶已超過1億，每日影片上傳數超過17.5萬部。

Snapchat指出，從百萬獎金制度開始後，已經誕生好幾位百萬富翁。其中一名Spotlight創作者卡菈漢（Sarah Callahan）表示，新冠肺炎疫情爆發後，她就持續在平台上傳健身影片，每天約10至50部，現在訂閱數已累積至72.5萬人，總共替她賺進163萬美元（約新台幣4681萬元）。

現年22歲的創作者阿爾貝托（Evan Alberto）投入Snapchat已經兩年，起初只是為了增加曝光度，不太能確定能賺到多少錢。某天他上傳了跟女友吃晚餐的影片，結果兩個星期後接到Snapchat的通知，這段影片讓他賺進9.4萬美元（約新台幣270萬元），「Snapchat發來第一張支票時，我還以為打錯了。」

▲阿爾貝托在腳踝上刺了snapchat的logo。（圖／翻攝自IG／thecardguy）



從此以後，阿爾貝托每天都會上傳20至40支影片，訂閱人數也超過11萬；截至18日為止，他已經從這些影片賺進90萬美元（約新台幣2585萬元）。阿爾貝托也在腳踝上刺了Snapchat的經典幽靈Logo，並準備買下人生第一間房。

21歲的創作者羅格夫（Joey Rogoff）表示，「如果你把影片上傳到TikTok，點擊1000次可以賺0.4美元，這個差異非常大。」羅格夫用有2.8萬名訂閱戶，目前已從Spotlight賺進約170萬美元（約新台幣4882萬元）。

儘管創作者們知道Snapchat隨時有可能取消百萬獎金制度，但他們已經不會再更換主力平台，因為他們在Snapchat已經累積了一定的粉絲數量，這對他們接廣告業配來說也更有利。

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