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又有新變種！「R.1變異株」美國已破2000例　打完2劑疫苗也難擋

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲ 新冠病毒出現多種變異株，R.1變種在全球已有1萬多起病例。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，各國極力對抗高傳染性Delta變異株之際，又有新變種出現。美國肯塔基州一家療養院患者及工作人員集體感染R.1變種病毒，46起個案包括已接種及未接種疫苗者，加州也累計達53例。專家警告，應深入研究這種病毒是否該列入受關注的變異株名單。

R.1變種病毒據信最早於日本發現，至今在全球造成1萬多人感染。2020年3月以來，美國47個州通報逾2000例，佔全國病例不到0.5%，8月以來病例數逐漸減少。但美國疾病管制與預防中心（CDC）一份報告顯示，肯塔基州一家療養院3月曾爆發多達46人染疫的群聚感染事件。

根據肯塔基州衛生部，當時這家療養院90%患者及50%員工已接種新冠疫苗，仍有26名患者及20名員工感染R.1變異株，其中18名患者及4名員工已完整接種二劑。

R.1變異株具有「多重棘狀蛋白突變」（multiple spike protein mutations），代表這種病毒可能更容易逃避自然或疫苗產生的抗體，意即已接種疫苗者感染R.1變異株的可能性比其他變種病毒更高，傳播力也有所提升。

不過，證據顯示，疫苗仍可預防出現症狀、重症或死亡。CDC研究指出，已接種疫苗的療養院患者感染R.1後出現症狀的可能性較未接種者降低87%。未接種疫苗的確診者中有4人住院治療，3名染疫死亡的確診者中則有2人尚未接種。

至於加州疫情，當地衛生部指出，截至23日加州發現53起R.1變種病例，其中51例在今年5月以前確診。舊金山灣區負責追蹤變種病毒的馬林郡、聖克拉拉郡及索諾瑪郡衛生部都尚未驗出R.1病例，索諾瑪郡衛生部發言人說明，目前最令人擔憂的依然是Delta變種。

世界衛生組織（WHO）根據病毒特性，將新冠病毒變異株分為須留意變異株（VOI）及高關注變異株（VOC）。R.1目前未被列入，因此未以希臘字母命名。但前哈佛大學醫學院教授哈茲爾廷（William Haseltine）指出，這種病毒確實出現可能提升傳播、複製及免疫逃脫的突變。專家認為，應進一步研究確認，是否將R.1病毒列入VOI。

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