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影響「孟晚舟案」關鍵證據曝光　一份16頁PPT引發國際爭議

記者葉睿涵／綜合報導

2018年12月，加拿大應美國要求，在溫哥華國際機場逮捕中國華為財務長孟晚舟。美方指控她涉嫌透過其香港子公司星通（Skycom）向伊朗電訊商出售電腦設備，還在有關的交易上對匯豐銀行進行隱瞞，導致滙豐在「不知情」的情況下，可能違背美國對伊朗的制裁，因此要求加拿大協助將孟晚舟引渡至美國接受審判，也讓中國與加拿大之間的關係降到冰點。

▲▼華為財務長孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

▲華為財務長孟晚舟於25日被加拿大釋放。（圖／達志影像／美聯社）

美國司法部手中最有力的關鍵證據是孟晚舟在2013年8月22日與匯豐的一次會議上使用的PPT，而這份長達16頁的PPT也是這導致這場「引發國際爭議」問題的關鍵。美方認為，孟晚舟在PPT中隱瞞了星通與伊朗的關係，有故意誤導匯豐之嫌。

▲▼據信，孟晚舟是搭乘這架中國國際航空公司的包機返回深圳。（圖／路透）

▲孟晚舟已搭乘一架中國國際航空公司的包機返回深圳。（圖／路透）

不過，孟晚舟的律師團隊辯稱，美方提供的證據少了2頁的重要資料，而這2頁資料恰好可以證明華為並未隱瞞星通和華為的真實關係，而且匯豐也清楚星通與伊朗有業務往來。其律師團隊也就美國提出引渡到訴求發起挑戰。

他們質疑，孟晚舟在美國被指控的罪行在加拿大構不成犯罪，但為何孟晚舟提出的申訴會失敗。再者，美國前總統川普（Donald Trump）曾對中國放話，願意以此案作為與中國進行貿易談判的籌碼，讓律師懷疑此案有濫權的嫌疑。

直到台灣時間2021年9月25日，加拿大宣布終結針對孟晚舟的引渡，下令將孟晚舟釋放，才終於結束了這場近3年的法律攻防。這起訴訟產生了巨大的影響，中國人民對於國家的知名商人在國外被捕深感憤怒，中國的外交官甚至還抨擊美國政府「實施野蠻的霸凌行為」。被捲入案件的匯豐也被質疑是否已倒向美國，但該行卻堅稱他們只是在配合司法做事。

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