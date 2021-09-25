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iPhone 13「時速160km滑行」高空摔落碎石路！實測1招毫髮無傷

記者王佩翊／編譯

iPhone 13系列24日於台灣正式開賣，但國外早已有許多人開始進行各式「實測」，英國知名手機殼廠牌MOUS這次也不惶多讓，第一時間就拍攝影片來測試如何增強iPhone 13的「耐摔性」。而結果也證實，在使用MOUS的方法下，iPhone 13儘管以高速狀態從高空掉落至碎石路，也依舊能毫髮無傷，宛如奇蹟。

▲▼iPhone 13高空摔落碎石路！「實測1招」毫髮無傷。（圖／YT／Wales 247）

▲▼iPhone 13從高空摔落後，仍然沒有受到任何損傷。（圖／YT／Wales 247）

▲▼iPhone 13高空摔落碎石路！「實測1招」毫髮無傷。（圖／YT／Wales 247）

▲▼iPhone 13高空摔落碎石路！「實測1招」毫髮無傷。（圖／YT／Wales 247）

MOUS以保護力極高的手機殼聞名，早在先前他們就曾經多次透過各種驚人實驗來測試手機殼的保護力，例如將裝有品牌手機殼的手機從直升機上丟下等。這次MOUS的創辦人格里菲斯（James Griffiths）則是搭乘高空索道，並在急速滑行的過程中，將裝著MOUS手機殼的iPhone 13丟下。

據悉，高空索道的滑行速度時速最少高達100英里（時速160公里），而iPhone 13從高空墜落後，隨即重摔在碎石路上。不過當工作人員上前查看後，卻發現手機在手機殼的保護之下毫髮無傷。

MOUS表示，「我們非常重視產品的防護力，因此也是認真地想要證明這個說法的真實性，我想，這次我們已經證明我們的產品的確有極高的保護作用。」據了解，MOUS在這次的新產品中加入衝擊吸收技術，可以有效防止震動而產生的能量進入手機，導致螢幕或是機體損壞。

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